Зеленський встановив в Україні щоденну хвилину мовчання в пам'ять про загиблих через військову агресію РФ

Президент Володимир Зеленський встановив в Україні щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок російської військової агресії. Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

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"Сьогодні я підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам'яті всіх українців, які загинули в нашій Вітчизняній війні, всіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуватимемо українців, які віддали життя, всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей", — сказав він.

Крім того, президент повідомив на брифінгу, що в Україні розпочали роботу представники Міжнародного кримінального суду, які збирають докази військових злочинів РФ. Зокрема, до країни прибув прокурор МКС Карім Хан, з яким Зеленський вже поспілкувався.

Нагадаємо також, що Служба безпеки України днями відкрила гарячу лінію зі збору даних про військові злочини РФ в Україні. Також про них можна повідомляти у чат-бот або на електронну пошту.

Зазначимо, що за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг" 12-13 березня, 56% українців вважають головною метою російського військового вторгнення повне знищення українського народу.

Раніше Зеленський уже закликав визнати дії Росії геноцидом та позбавити її права голосу у Раді безпеки ООН. Після цього Україна подала позов проти Росії до іншої структури в Гаазі — Міжнародного суду ООН у зв'язку зі спотворенням РФ поняття геноциду для виправдання агресії. У середу, 16 березня, цей суд має оголосити рішення про тимчасові обмежувальні заходи, запитані Україною у цьому позові проти Росії.