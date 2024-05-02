Корупція в оборонці: справу про розтрату 225 млн грн на заводі "Артем" передали до суду

Справу про розтрату 225 мільйонів гривень при закупівлі устаткування для серійного виробництва 152/155-мм снарядів на ДАХК "Артем" скеровано до суду: учасникам схеми загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"Від 7 до 12 років позбавлення волі загрожує учасникам схеми розкрадання коштів на одному з найбільших підприємств оборонної галузі - ДАХК "Артем" (державна акціонерна холдингова компанія "Артем"), - йдеться у повідомленні.

Учасники схеми звинувачуються у розтраті коштів при закупівлі устаткування для серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів. Схема завдала державі шкоди на 8,3 млн дол. США (225,4 млн грн за курсом НБУ).

В чому полягала схема

Як встановило слідство, у 2017 році учасники схеми забезпечили укладання контракту на закупівлю устаткування для ДАХК "Артем" з компанією, що мала ознаки фіктивності. Ця компанія була зареєстрована організатором схеми в США за видом діяльності "вантажні перевезення".

Схема: НАБУ

ДАХК "Артем" сплатила "постачальнику" 8,3 млн дол. США (50% від вартості укладеного контракту), а вже наступного дня ці кошти перерахували іншій фірмі.

Устаткування завод так і не отримав, а виробництво важливої оборонної продукції було зірвано.

Кого обвинувачують

У НАБУ зауважують, що до злочинного угруповання входила низка посадовців, серед яких - чинний на час здійснення злочину заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Серед обвинувачених (посади зазначені на момент вчинення злочину):

заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – ч. 5 ст. 191 КК України;

директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК "Артем" – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

директор ДП "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (ДП "Безпека") – ч. 5 ст. 191 КК України;

фізична особа-іноземець, організатор схеми – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За інформацією НАБУ, організатор схеми наразі переховується за кордоном, стосовно нього застосовано процедуру спеціального досудового розслідування.