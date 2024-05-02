Коррупция в оборонке: дело о растрате 225 млн грн на заводе "Артем" передали в суд

Дело о растрате 225 миллионов гривен при закупке оборудования для серийного производства 152/155-мм снарядов на ГАХК "Артем" направлено в суд: участникам схемы грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"От 7 до 12 лет лишения свободы грозит участникам схемы хищения средств на одном из крупнейших предприятий оборонной отрасли – ГАХК "Артем" (государственная акционерная холдинговая компания "Артем"), – говорится в сообщении.

Участники схемы обвиняются в растрате средств при закупке оборудования для серийного производства корпусов 152/155 мм снарядов. Схема нанесла государству ущерб в 8,3 млн дол. США (225,4 млн. грн. по курсу НБУ).

В чем заключалась схема

Как установило следствие, в 2017 году участники схемы обеспечили заключение контракта на закупку оборудования для ГАХК "Артем" с компанией, обладающей признаками фиктивности. Эта компания была зарегистрирована организатором схемы в США по виду деятельности "грузовые перевозки".

Схема: НАБУ

ГАХК "Артем" уплатила "поставщику" 8,3 млн. дол. США (50% от стоимости заключенного контракта), а на следующий день эти средства перечислили другой фирме.

Оборудование завод так и не получил, а производство важной оборонной продукции было сорвано.

Кого обвиняют

В НАБУ отмечают, что в преступную группировку входил ряд должностных лиц, среди которых - действующий на время совершения преступления заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

Среди обвиняемых (должности указаны на момент совершения преступления):

заместитель министра экономического развития и торговли Украины – ч. 5 ст. 191 УК Украины;

директор Департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга ГАХК "Артем" – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

директор ГП "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (ГП "Безопасность") – ч. 5 ст. 191 УК Украины;

физическое лицо-иностранец, организатор схемы – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По информации НАБУ, организатор схемы скрывается за рубежом, в отношении него применена процедура специального досудебного расследования.