НАБУ и САП разоблачили схему злоупотреблений более чем на 200 млн грн в "Укргаздобыче"

11 марта Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли схему злоупотреблений, связанных с заключением и исполнением договора о повышении добычи природного газа между АО "Укргаздобыча" и частной иностранной компанией.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Согласно сообщению, между 2019 и 2020 "Укргаздобыча" и одна зарубежная компания незаконно распорядились более 200 млн грн в процессе подписания и выполнения договора по увеличению добычи природного газа.

Договор предусматривал, что компания должна была не только поддерживать базовую добычу, но и увеличивать ее. При этом стоимость базовой добычи в 1 куб. м газа должна быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем – фиксированным.

Однако, согласно внесенным изменениям в документацию, была снижена норма базовой добычи. Также к договору добавили условие, согласно которому расчет помесячных показателей базовой добычи должен опираться на объемы такой добычи обществом в течение 2020 года и эти цифры работникам предприятия повышать запретили.

Это привело к неправомерному росту доли газа от повышенной добычи и, как следствие, к значительным финансовым потерям на сумму 211 млн грн.

Чиновник "Укргаздобычи", ответственный за проект, получил значительную премию и выехал из Украины после начала войны, где получил руководящий пост в выигравшей тендер компании. Теперь ему и другому действующему чиновнику компании объявлено подозрение по статье о злоупотреблении властью.

Пока ему и одному из действующих должностных лиц общества сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Добавим, в 2020 году "Нафтогаз" сообщал, что "Укргаздобыча" заключила контракт по комплексному повышению добычи газ на 15 лет с Expert Petroleum на месторождениях компании в Западной Украине.

Отмечалось, что партнерство между компаниями позволит получить дополнительно 300 млн. куб. м газа на 13 малых месторождениях в Западной Украине на протяжении 5-ти лет.

Expert Petroleum должна была инвестировать около 1 млрд грн ($30 млн) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры в первые 5 лет сотрудничества и потенциально осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем.