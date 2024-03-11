НАБУ і САП викрили схему зловживань на понад 200 млн грн в "Укргазвидобуванні"

11 березня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили схему зловживань, пов'язаних з укладанням та виконанням договору щодо підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Згідно з повідомленням, між 2019 та 2020 "Укргазвидобування" та одна зарубіжна компанія незаконно розпорядилися більш ніж 200 млн грн у процесі підписання та виконання договору щодо збільшення видобутку природного газу.

Договір передбачав, що компанія повинна була не тільки підтримувати базовий видобуток, а й збільшувати його. При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Однак, згідно з внесеними змінами в документацію, було знижено норму базового видобутку. Також до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року і ці цифри працівникам підприємства підвищувати заборонили.

Це призвело до неправомірного зростання частки газу від підвищеного видобутку і, як наслідок, до значних фінансових втрат на суму 211 млн грн.

Посадовець "Укргазвидобування", відповідальний за проект, отримав значну премію та виїхав з України після початку війни, де отримав керівну посаду в компанії, що виграла тендер. Тепер йому та іншому діючому посадовцю компанії оголошено підозру за статтею про зловживання владою.

Наразі йому та одному з чинних посадовців товариства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Додамо, у 2020 році "Нафтогаз" повідомляв, що "Укргазвидобування" уклало контракт із комплексного підвищення видобутку газ на 15 років з Expert Petroleum на родовищах компанії в Західній Україні.

Зазначалося, що партнерство між компаніями дозволить отримати додатково 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Західній Україні впродовж 5-ти років.

Expert Petroleum повинна була інвестувати близько 1 млрд грн ($30 млн) в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури в перші 5 років співпраці і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.