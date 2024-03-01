"Історична подія": Україна вперше пройшла зимовий сезон за рахунок газу власного видобутку

Уперше в історії Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку. Влада планує підтримувати тенденцію енергонезалежності країни й надалі.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія", - зауважив він.

Чернишов додав, що 10 років тому в це ніхто б не повірив. 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити.

"Але ми це зробили й плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі", - додав Чернишов.

Що цьому посприяло

Як повідомили у НАК "Нафтогаз", вперше пройти зиму за рахунок власного газу Україні вдалося завдяки:

значному збільшенню видобутку Групою Нафтогаз у 2023-му;

успішній співпраці з приватними видобувниками.

У "Нафтогазі" нагадали, що попри повномасштабну війну ціни на газ для споживачів лишаються незмінними.

"Нафтогаз" також зміг переконати іноземних партнерів зберігати газ в наших сховищах.

"У 2023-му вони довірили нам 2,5 млрд куб. м власного палива, цьогоріч ми прагнемо збільшити цей показник до 4 млрд куб. м. Це принесе Україні додаткові кошти", - зауважили в компанії.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

"Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій компанія може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.