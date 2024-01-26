В Україні ввели в експлуатацію нову свердловину: скільки дає газу

АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу

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Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що нову розвідувальну свердловину ввели в експлуатацію на початку 2024 року.

"На цьому родовищі це вже 10-та свердловина, яка показує високий результат. Місце для її закладання визначили на основі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень. Проєктна глибина свердловини становить 3950 м", - підкреслюють в "Нафтогазі".

Там додають, що наразі фахівці компанії продовжують вивчати можливості родовища, щоб наростити видобуток.

"По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння нових свердловин. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння", - зазначив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

У 2023 році "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 86 свердловин

АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Нещодавно АТ "Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати мільярда кубометрів блакитного палива. Ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.

Також "Укргазвидобування" відкрило перспективний поклад у мезозойському газоносному комплексі Карпат на родовищі, яке вважалося виснаженим.