Із фонду захисту потерпілих у ДТП за квітень виплачено 44,6 млн грн: які випадки найпоширеніші

Протягом квітня моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) здійснило 862 регламентні виплати з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 44,6 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі бюро.

Загалом порівняно із квітнем 2023 року показник кількості регламентних виплат збільшився на 56,4%, а сума виплат збільшилася на 33,5%.

Інфографіка: МТСБУ

Зазначається, що найвагомішою статтею регламентних виплат із Фонду залишаються виплати за шкоду, заподіяну власниками незастрахованих транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного поліса ОСЦПВ). Кількість виплат за такими випадками склала 424 штук, а сума – 27,7 мільйона гривень. Порівняно з 2023 роком цей показник збільшився за кількістю вимог на 3,7% (409 штук), а за сумою на 13,08% (24,5 мільйона гривень).

Ще однією суттєвою категорією є виплати, здійснені за водіїв-пільговиків (учасники бойових дій, особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю через війну, які керують належним їм транспортним засобом; а також особи, що керують транспортним засобом належним особі з інвалідністю І групи, у її присутності).

Інфографіка: МТСБУ

Так, за квітень 2024 року кількість таких виплат сягнула 135 штук, а сума виплат – 9,2 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість виплат збільшилася на 28,6%, а сума зросла на 36%.

Водночас за зобов’язаннями компаній, які припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами у встановленому законодавством порядку, здійснено виплати на суму 3,8 мільйона гривень. За зобов’язаннями з ОСЦПВ страхових компаній, що були визнані банкрутами, - 3,32 мільйона гривень.

Мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом (за такими випадками сплачують тільки за шкоду життю та здоров’ю) – 0,51 мільйона гривень у квітні 2024 року.

Нагадаємо, за перший квартал 2024 року українські страхові компанії уклали майже 1,7 мільйонів договорів ОСЦПВ, що на 5,02% більше за аналогічний період 2023 року. Водночас загальна сума нарахованих страхових платежів за цей період становить 2,1 мільярда гривень, що на 26,2% більше за аналогічний період минулого року.

Важливо зазначити, що водії почали частіше використовувати Європротокол під час оформлення випадків ДТП. У порівнянні з 1 кварталом 2023 року на 4% збільшилася кількість врегульованих вимог з використанням Європротоколу. Від початку року за допомогою цього інструменту страховими компаніями врегульовано 13 206 випадків дорожніх аварій та сплачено постраждалим 237,8 млн. грн. компенсацій.

Разом з тим за січень-березень 2024 року українські водії уклали понад 341 тисячу договорів міжнародного страхування “Зелена картка”, що на 8,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли кількість договорів становила 374 тисячі.

Однією з причин зменшення кількості укладених договорів стала зміна умов перебування транспортних засобів з українською реєстрацією в деяких країнах Європи. Це змусило українських водіїв переоформлювати свої авто на локальну реєстрацію з використанням послуг іноземних страхових компаній.

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