Ринок ОСЦПВ показав зростання на 5% за І квартал 2024 року

За І квартал 2024 року українські страхові компанії уклали майже 1,7 мільйонів договорів ОСЦПВ, що на 5,02% більше за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що 74% страхових полісів ОСЦПВ було оформлено в електронному вигляді, що становить понад 1,2 мільйонів договорів від загального числа (кількість електронних договорів у І кварталі 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року збільшилася на 20%).

За січень-березень 2024 року загальна сума нарахованих страхових платежів становить 2,1 млрд грн, що на 26,2% більше за аналогічний період минулого року. Розмір середньої страхової премії за договорами ОСЦПВ становить 1 262,8 гривні (+20,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року).

За підсумками 1 кварталу 2024 року найбільше укладених договорів ОСЦПВ зі СК "Оранта". Друга та третя позиція за цими показниками у СК "ТАС" та СК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп".

За кількістю зібраної страхової премії за період січень-березень 2024 року лідером є страхова компанія "ТАС". П’ятірку лідерів закривають страхові компанії: "Оранта", "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", "ПЗУ Україна" та "Українська страхова група".

Від початку року страхові компанії виплатили постраждалим у ДТП 1,18 млрд грн компенсацій та врегулювали 36 582 вимог. У порівнянні з показниками 2023 року кількість врегульованих вимог зросла на 17,9%, а загальна сума страхового відшкодування на 31,1%.

За результатами 1 кварталу 2024 року найбільшу кількість вимог від потерпілих в ДТП отримали та врегулювали страхові компанії "ТАС", "Оранта", "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", "ПЗУ Україна" та "Українська страхова група".

Відповідно ці ж страхові компанії сплатили найбільше компенсацій постраждалим у ДТП. Середній розмір страхового відшкодування за вимогами постраждалих у 1 кварталі 2024 року становить 32 270 грн, що 11,2% більше ніж в аналогічному періоді 2023 року (29 019 грн).

Важливо зазначити, що водії почали частіше використовувати Європротокол під час оформлення випадків ДТП. У порівнянні з 1 кварталом 2023 року на 4% збільшилася кількість врегульованих вимог з використанням Європротоколу. Від початку року за допомогою цього інструменту страховими компаніями врегульовано 13 206 випадків дорожніх аварій та сплачено постраждалим 237,8 млн. грн. компенсацій.

Основні причини ДТП в Україні

В "Опендатабот" зазначають, що майже половина аварій в Україні стається через перевищення безпечної швидкості - 42%.

У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (18%) та порушення правил проїзду пішохідних переходів (9%).

Також аналітики звертають увагу, що кількість ДТП, що сталися з вини дітей, стабільно зростає.

"Так, вже 33 таких аварії стались за 2 місяці 2024-го. Це удвічі більше, ніж у відповідний період 2021 року — 14 ДТП", - підкреслюють вони.

За даними "Опендатаботу", Дніпропетровщина незмінно залишається лідером за кількістю ДТП — 290 ДТП. До трійки антилідерів потрапили також Львівщина — 247 аварій з постраждалими та Київ — 241 ДТП.

Нагадаємо, понад 19 тисяч ДТП з травмованими та загиблими було зафіксовано в Україні за десять місяців 2023 року. Найпоширеніша причина дорожніх інцидентів — перевищення безпечної швидкості.

Фото: ua.depositphotos.com