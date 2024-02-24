Стало відомо, скільки полісів ОСЦПВ українці оформмили у 2023 році

Протягом минулого року страхові компанії видали 7 743 732 страхових полісів ОСЦПВ (більш відомі, як "автоцивілка"). При цьому, 69.4% (або 5 372 761 полісів) була оформлена в електронному форматі.

Про це повідомили у Моторно (транспортне) страхове бюро України

Згідно з повідомленням, більшість українських страхових компаній вже реалізують понад 90% своїх договорів ОСЦПВ в електронній формі, що підкреслює широке прийняття цифрових технологій в цій сфері.

Повідомляється, що в топ-10 страхових компаній за кількістю оформлених електронних полісів входять:

Княжа,

Оранта,

ТАС,

PZU,



USG,

Альфа-гарант,

Євроінс,

VUSO,

Оберіг,

Guardian.

У страховому бюро очікують подальше зростання переходу від паперових до електронних полісів, що ще більше спростить процес їх оформлення.

До топ-5 СК, які мають більше 90% оформлених електронних полісів входять: PZU (98%), Credo (97%), VUSO (97,49%), INGO (98,43%), UNIQA (99,30%).

Повідомляється, що така тенденція спостерігається не лише на внутрішньому ринку. Міжнародні сертифікати страхування “Зелена картка” також переважно оформляються в електронному форматі, з показником більше 70%.

На останньому засіданні Генеральної асамблеї міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" (COB) було вирішено, що з 1 січня 2025 року електронні договори стануть легітимними в усіх країнах-членах системи, що засвідчує загальносвітову популяризацію цифрового формату страхування.

Варто додати, що поліс ОСЦПВ є обов'язковим видом страхування, який покриває відповідальність водіїв і діє один рік. Українське законодавство вимагає наявності такого страхування і фактично, без нього водію не можна виїжджати на дорогу.

Цей вид страхування забезпечує фінансове відшкодування для осіб, що стали причиною дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), дозволяючи компенсувати збитки, завдані автомобілю, власності, а також життю і здоров'ю потерпілих у ДТП. При цьому, цей поліс не захищає транспортний засіб винуватця аварії. Для захисту власного автомобіля в таких ситуаціях необхідно оформити поліс КАСКО.

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