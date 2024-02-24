Стало известно, сколько полисов ОСАГО украинцы оформили в 2023 году

В течение прошлого года страховые компании выдали 7 743 732 страховых полисов ОСАГО (более известные, как "автоцивилка"). При этом, 69.4% (или 5372761 полисов) была оформлена в электронном формате.

Об этом сообщили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.

Согласно сообщению, большинство украинских страховых компаний уже реализуют более 90% своих договоров ОСАГО в электронной форме, что подчеркивает широкое принятие цифровых технологий в этой сфере.

Сообщается, что в топ-10 страховых компаний по количеству оформленных электронных полисов входят:

Княже,

Оранта,

ТАС,

PZU,



USG,

Альфа-гарант,

Евроинс,

VUSO,

Оберег,

Guardian.

В страховом бюро ожидают дальнейший рост перехода от бумажных к электронным полисам, что еще больше упростит процесс их оформления.

В топ-5 СК, имеющих более 90% оформленных электронных полисов, входят: PZU (98%), Credo (97%), VUSO (97,49%), INGO (98,43%), UNIQA (99,30%) ).

Сообщается, что подобная тенденция наблюдается не только на внутреннем рынке. Международные сертификаты страхования "Зеленая карта" также преимущественно оформляются в электронном формате, с показателем более 70%.

На последнем заседании Генеральной ассамблеи международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта" (COB) было решено, что с 1 января 2025 г. электронные договоры станут легитимными во всех странах-членах системы, что подтверждает общемировую популяризацию цифрового формата страхования.

Стоит добавить, что полис ОСАГО является обязательным видом страхования, покрывающим ответственность водителей и действующим один год. Украинское законодательство требует наличия такого страхования и фактически без него водителю нельзя выезжать на дорогу.

Этот вид страхования обеспечивает финансовое возмещение для лиц, ставших причиной ДТП, позволяя компенсировать ущерб, нанесенный автомобилю, собственности, а также жизни и здоровью пострадавших в ДТП. При этом этот полис не защищает транспортное средство виновника аварии. Для защиты своего автомобиля в таких ситуациях нужно оформить полис КАСКО.

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