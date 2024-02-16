В прошлом году украинские водители стали участниками 15 тысяч ДТП за границей

В течение 2023 года было зафиксировано 15 122 дорожно-транспортных происшествий с участием украинских водителей в разных странах мира. Больше всего ДТП произошло в Польше, Германии и Румынии.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Согласно статистике, наибольшее количество аварий произошло в Польше, где зафиксировано 3300 случаев, что составляет 31% от общего количества. На втором месте Германия с 2033 случая (19%), за ней следуют Румыния (753) и Чехия (714) с одинаковым показателем в 7%, а замыкает пятерку Италия с 463 случаями (4%).

В ответ на растущее количество ДТП с участием украинцев за границей, МТСБУ запустило Telegram-бот в прошлом году. Этот цифровой помощник предоставляет украинским водителям всю необходимую информацию о действиях в случае аварии, процедуру оформления заявлений на выплату возмещений, контактные данные зарубежных представительств бюро "Зеленая карта" и возможность связи с оператором.

Он направлен на поддержку и помощь украинским водителям в непредсказуемых ситуациях на дорогах за пределами страны.

В МТСБУ добавляют, что за 2023 год было заключено 1,6 млн. договоров международного страхования "Зеленая карта", а общая сумма начисленных премий по ним составляет 5 206,61 млн. гривен. При этом сумма начисленных премий по договорам международного страхования увеличилась на 27.3% по сравнению с 2022 годом.

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