Украинцы заключили 1,6 млн договоров международного страхования "Зеленая карта" в 2023 году

За 2023 год было заключено 1,6 млн договоров международного страхования "Зеленая карта", а общая сумма начисленных премий по ним составляет 5 206,61 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Моторно (транспортного) страхового бюро Украины.

Отмечается, что сумма начисленных премий по договорам международного страхования увеличилась на 27.3% по сравнению с 2022 годом.

В пятерку лидеров страховщиков по сумме собранных премий по договорам международного страхования попали СК "USG", СГ "ТАС", СК "Guardian", СК "КНЯЖАЯ ВОЙНА ИНШУРАНС ГРУПП" и СК "PZU Украина".

Как сообщили в МТСБУ, количество урегулированных требований по международным договорам страхования в 2023 году составляет 15122 штук, а общая сумма возмещения составляет по ним 46,66 млн. евро.

СПРАВКА:

"Зеленая карта" – это международный страховой полис автогражданской ответственности, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.

Контракт можно оформить от 15 дней до 3 месяцев. Полис вступает в силу с указанной даты старта, но не раньше следующих суток, поэтому оформляйте страхование заранее до даты вашей поездки.