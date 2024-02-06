Украинцы могут заказать водительское удостоверение еще в пяти странах Европы

Заказать водительские права украинцы отныне могут еще в пяти европейских странах, а именно: в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, в целом украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы.

"Заказ делается в несколько кликов в Кабинете водителя. Быстро и удобно", - заметил Клименко.

Он напомнил, что международная доставка водительских удостоверений МВД запущена почти 4 месяца назад.

На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов у Польши – около 70%.

Как заказать международную доставку

Чтобы заказать международную доставку удостоверений через электронный кабинет водителя, необходимо:

авторизироваться

указать причину обмена удостоверения

выбрать международную доставку

ввести адрес получения заказа

оплатить услугу.

Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения – 515 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.

В МВД напомнили, что международная доставка водительского удостоверения доступна в такие страны Европы: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию.

Напомним, в октябре 2023 года в Польше стала доступна услуга по восстановлению украинского водительского удостоверения. Ранее в Польше украинские водители только обменивали удостоверение. А сейчас в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове можно восстановить документ по потере или похищению. Также восстановить водительское удостоверение можно в Турции, Германии, Испании, Чехии, Словакии Италии .

Добавим, что в Украине также усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения. Теперь не нужно ехать в сервисный центр МВД, чтобы забрать документ, а можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение "Укрпочты" или курьером по любому удобному адресу.