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Услуга восстановления украинского водительского удостоверения заработала в Чехии
Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины расширили перечень европейских стран, в которых украинцы могут восстанавливать утраченные или украденные водительские удостоверения: отныне эта услуга стала доступна и в Чехии.
Как сообщают в МВД, эту услугу удалось запустить благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра с госпредприятием "Документ", входящим в сферу управления Государственной миграционной службы. Ранее же украинские водители могли в Чехии только обменивать водительские права.
Подразделение ГП "Документ" в Чехии расположено в Праге в торговом центре Kotva на площади Республики. Услуга по восстановлению водительского удостоверения предоставляется в порядке "живой" очереди. Также доступна онлайн-запись – через электронную очередь на сайте предприятия.
Гражданам нужно иметь с собой пакет документов: паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства (или ID-карта вместе с выпиской о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт); идентификационный номер налогоплательщика; в случае изменения персональных данных – документ, подтверждающий это (например, свидетельство о регистрации брака и тому подобное); медицинскую справку (хотя во время военного положения она не обязательна).Подписывайтесь на наш Telegram канал
После того, как администратор получит необходимые документы, гражданин будет сфотографирован. Далее будет создана заявка на восстановление водительского удостоверения, которую в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД. При одобрении заказчик получит новый документ, отпечатанный на бланке.
Кроме Чехии, украинские водители сейчас имеют возможность возобновлять и обменивать свои водительские удостоверения в Польше, Германии, Испании и Турции. В Словакии пока доступен исключительно обмен этих документов.
Источник фото: ua.depositphotos.com