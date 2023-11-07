Услуга восстановления украинского водительского удостоверения заработала в Чехии

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины расширили перечень европейских стран, в которых украинцы могут восстанавливать утраченные или украденные водительские удостоверения: отныне эта услуга стала доступна и в Чехии.

Как сообщают в МВД, эту услугу удалось запустить благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра с госпредприятием "Документ", входящим в сферу управления Государственной миграционной службы. Ранее же украинские водители могли в Чехии только обменивать водительские права.

Подразделение ГП "Документ" в Чехии расположено в Праге в торговом центре Kotva на площади Республики. Услуга по восстановлению водительского удостоверения предоставляется в порядке "живой" очереди. Также доступна онлайн-запись – через электронную очередь на сайте предприятия.

Гражданам нужно иметь с собой пакет документов: паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства (или ID-карта вместе с выпиской о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт); идентификационный номер налогоплательщика; в случае изменения персональных данных – документ, подтверждающий это (например, свидетельство о регистрации брака и тому подобное); медицинскую справку (хотя во время военного положения она не обязательна).

После того, как администратор получит необходимые документы, гражданин будет сфотографирован. Далее будет создана заявка на восстановление водительского удостоверения, которую в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД. При одобрении заказчик получит новый документ, отпечатанный на бланке.

Кроме Чехии, украинские водители сейчас имеют возможность возобновлять и обменивать свои водительские удостоверения в Польше, Германии, Испании и Турции. В Словакии пока доступен исключительно обмен этих документов.

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