Послуга відновлення українського посвідчення водія запрацювала в Чехії

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України розширили перелік європейських країн, в яких українці мають можливість відновлювати втрачені чи вкрадені посвідчення водія: відтепер ця послуга стала доступна і в Чехії.

Як повідомляють в МВС, цю послугу вдалося запустити завдяки співпраці Головного сервісного центру з держпідприємством "Документ", що входить до сфери управління Державної міграційної служби. Раніше ж українські водії могли у Чехії лише обмінювали посвідчення водія.

Підрозділ ДП "Документ" у Чехії розташований в Празі у торговому центрі Kotva на площі Республіки. Послуга з відновлення посвідчення водія надається в порядку "живої" черги. Також доступний запис онлайн - через електронну чергу на сайті підприємства.

Громадянам потрібно мати з собою пакет документів: паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання (чи ID-картка разом з витягом про реєстрацію місця проживання особи, чи закордонний паспорт); ідентифікаційний номер платника податків; у разі зміни персональних даних - документ, що підтверджує це (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо); медичну довідку (на період воєнного стану не обов’язкова).

Після того, як адміністратор отримає необхідні документи, громадянина сфотографують. Далі буде створено заявку на відновлення посвідчення водія, яку в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС. У разі схвалення замовник отримує новий документ, видрукований на бланку.

Окрім Чехії, українські кермувальники наразі мають можливість відновлювати та обмінювати свої посвідчення водія у Польщі, Німеччині, Іспанії та Туреччині. У Словаччині поки що доступний виключно обмін цих документів.

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