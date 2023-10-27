Відновлення українського посвідчення водія стало доступним у ще двох країнах

У Німеччині й Іспанії тепер можна відновити втрачене чи викрадене українське водійське посвідчення. Про це повідомила пресслужба МВС України.

Зазначається, що послуга стала доступна в центрах обслуговування "Паспортний сервіс" у цих країнах.

У Німеччині відповідні підрозділи ДП "Документ" розташовані за адресами:

Кельн, Вроцлавська площа, 50668;

Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

В Іспанії:

Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).

Для відновлення посвідчення знадобиться:

паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації;

довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);

документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Де можна відновити права за кордоном?

Спершу відновлення українського посвідчення водія за кордоном запустили в Туреччині.

Там отримати послугу можливо за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Днями стало відомо про надання цієї послуги й у Польщі. Для відновлення посвідчення можна звернутися за такими адресами:

Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);

Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0-й поверх);

Краків: Галерея Краківська (2-й поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);

Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.

Записатися можна через електронну чергу на сайті "Паспортного сервісу" або звернутись в порядку "живої" черги.