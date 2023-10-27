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Категорія
Суспільство
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Відновлення українського посвідчення водія стало доступним у ще двох країнах

Посвідчення водія, права
Бланк посвідчення водія. Фото: Головний сервісний центр МВС

У Німеччині й Іспанії тепер можна відновити втрачене чи викрадене українське водійське посвідчення. Про це повідомила пресслужба МВС України.

Зазначається, що послуга стала доступна в центрах обслуговування "Паспортний сервіс" у цих країнах. 

У Німеччині відповідні підрозділи ДП "Документ" розташовані за адресами: 

  • Кельн, Вроцлавська площа, 50668;
  • Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

В Іспанії:

  • Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).

Для відновлення посвідчення знадобиться:

  • паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації;
  • довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС);
  • документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).

Де можна відновити права за кордоном?

Спершу відновлення українського посвідчення водія за кордоном запустили в Туреччині.

Там отримати послугу можливо за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Днями стало відомо про надання цієї послуги й у Польщі. Для відновлення посвідчення можна звернутися за такими адресами:

  • Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);
  • Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0-й поверх);
  • Краків: Галерея Краківська (2-й поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);
  • Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.

Записатися можна через електронну чергу на сайті "Паспортного сервісу" або звернутись в порядку "живої" черги.

Автор:
Артем Ющенко