Уряд оновив Правила дорожнього руху: фари за містом треба буде вмикати завжди

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з рішенням Кабміну, під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами водії будуть зобовʼязані вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Як відомо, наразі така вимога діє з 1 жовтня по 1 травня.

Також водіям забороняється перевозити дітей зростом менше 150 см без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків.

Зазначимо, що зараз у ПДР прописано таку вимогу для дітей зі зростом менше 145 см або віком 12 років, а винятків немає.

Крім того, уряд уточнив перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

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