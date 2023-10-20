Правительство обновило Правила дорожного движения: фары за городом нужно будет включать всегда

Кабинет министров внес изменения в ПДД, чтобы приблизить законодательство Украины к законодательству Европейского Союза. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно решению Кабмина, при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов водители будут обязаны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Как известно, в настоящее время такое требование действует с 1 октября по 1 мая.

Также водителям запрещается перевозить детей ростом менее 150 см без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев.

Отметим, что сейчас в ПДД прописано такое требование для детей с ростом менее 145 см или возрастом до 12 лет, а исключений нет.

Кроме того, правительство уточнило перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Источник фото: ua.depositphotos.com