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Какие авто выбирают украинцы в разных регионах
По итогам трех кварталов текущего года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что региональные рынки обеспечили более 60% продаж новых легковых автомобилей в Украине.
Так, с января по сентябрь киевляне приобрели – 14 580 новых авто.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Жители Днепропетровщины купили 3667 новых автомобилей.
В Киевской области было зарегистрировано 3537 транспортных средств.
В Одесской области приобрели 2418 автомобилей, а на Львовщине – 2304 ед.
Бестселлером столицы, Днепропетровщины и Одесщины стал компактный кроссовер RENAULT Duster.
Титул лидера рынка Киевской области получил электромобиль Volkswagen ID.4.
Во Львовской области предпочтение отдавали TOYOTA RAV-4.
Заметим, за 9 месяцев 2023 украинцы приобрели 43,9 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Первенство на рынке новых авто продолжает удерживать TOYOTA .