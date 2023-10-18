Какие авто выбирают украинцы в разных регионах

По итогам трех кварталов текущего года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что региональные рынки обеспечили более 60% продаж новых легковых автомобилей в Украине.

Так, с января по сентябрь киевляне приобрели – 14 580 новых авто.

Жители Днепропетровщины купили 3667 новых автомобилей.

В Киевской области было зарегистрировано 3537 транспортных средств.

В Одесской области приобрели 2418 автомобилей, а на Львовщине – 2304 ед.

Бестселлером столицы, Днепропетровщины и Одесщины стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

Титул лидера рынка Киевской области получил электромобиль Volkswagen ID.4.

Во Львовской области предпочтение отдавали TOYOTA RAV-4.

Заметим, за 9 месяцев 2023 украинцы приобрели 43,9 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Первенство на рынке новых авто продолжает удерживать TOYOTA .