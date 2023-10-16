Где в Украине наибольший спрос на электромобили: ТОП-5 регионов

По итогам трех кварталов текущего года украинский автопарк пополнили 24,2 тыс. авто на электротяге (BEV). В части новых авто бестселлером на рынке электромобилей стал Volkswagen ID.4

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества электромобилей новых – 4,9 тыс. ед., а подержанных – 19,3 тыс. ед.

Наибольшие показатели по регистрациям электрических авто продемонстрировали :

Львовская область – 3199 ед. (90% б/у);

город Киев – 3176 ед. (64% б/у);

Днепропетровская обл. – 2006 ед. (76% б/у);

Киевская обл. – 1763 ед. (67% б/у);

Винницкая обл. – 1502 ед (89% б/у).

В части новых авто бестселлером на рынке электромобилей стал Volkswagen ID.4

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто, лидером стал NISSAN Leaf на Львовщине, Днепропетровщине и Винницкой области, а в Киеве и Киевской области первенство удерживает TESLA Model 3.

В течение сентября украинский автопарк пополнили 4298 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

"По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза. По сравнению с августом 2023г., рынок увеличился на 12%", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 4215 шт. (новых – 769 шт., б/у – 3446 шт.).

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 3,9 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,8 тыс. машин приобрели юрлица.