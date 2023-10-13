Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев: ТОП-5 моделей

С января по сентябрь украинцы приобрели почти 8,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в течение 9 месяцев из Китая было завезено 5,4 тысячи новых авто, а подержанных – 2,8 тысячи единиц.

"Итак, автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковушек", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 2%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 80%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 9 месяцев 2023 года:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 1738 ед.;

2. DONG FENG/HONDA M-NV – 549 ед.;

3. CHERY Tiggo 4 – 345 ед.;

4. VOLKSWAGEN ID.6 – 336 ед.;

5. HONDA E – 265 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая :

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 1080 ед.;

2. DONG FENG/HONDA M-NV – 446 ед.;

3.VOLKSWAGEN ID.6 – 208 ед.;

4. HONDA E – 124 ед.;

5. TESLA Model Y – 101 ед.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 3,9 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,8 тыс. машин приобрели юрлица.