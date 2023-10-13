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Какие авто из Китая самые популярные среди украинцев: ТОП-5 моделей
С января по сентябрь украинцы приобрели почти 8,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в течение 9 месяцев из Китая было завезено 5,4 тысячи новых авто, а подержанных – 2,8 тысячи единиц.
"Итак, автомобили китайского происхождения охватили 13% украинского рынка новых легковушек", - отмечают в "Укравтопроме".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там добавляют, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 2%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 80%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 9 месяцев 2023 года:
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 1738 ед.;
2. DONG FENG/HONDA M-NV – 549 ед.;
3. CHERY Tiggo 4 – 345 ед.;
4. VOLKSWAGEN ID.6 – 336 ед.;
5. HONDA E – 265 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая :
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 1080 ед.;
2. DONG FENG/HONDA M-NV – 446 ед.;
3.VOLKSWAGEN ID.6 – 208 ед.;
4. HONDA E – 124 ед.;
5. TESLA Model Y – 101 ед.
Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 3,9 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,8 тыс. машин приобрели юрлица.