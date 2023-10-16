Де в Україні найбільший попит на електромобілі: ТОП-5 регіонів

За підсумками трьох кварталів поточного року, український автопарк поповнили 24,2 тис. авто на електротязі (BEV). В частині нових авто бестселером на ринку електромобілів став VOLKSWAGEN ID.4

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості електромобілів нових – 4,9 тис. од., а вживаних – 19,3 тис. од.

Найбільші показники з реєстрацій електричних авто продемонстрували:

Львівська область – 3199 од. (90% вживані);

місто Київ – 3176 од. (64% вживані);

Дніпропетровська обл. – 2006 од. (76% вживані);

Київська обл. – 1763 од. (67% вживані);

Вінницька обл. – 1502 од (89% вживані).

В частині нових авто бестселером на ринку електромобілів став VOLKSWAGEN ID.4

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто, лідером став NISSAN Leaf на Львівщині, Дніпропетровщині та Вінниччині, а у Києві та на Київщині первенство утримує TESLA Model 3.

Загалом, впродовж вересня український автопарк поповнили 4298 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

"Відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза. У порівнянні з серпнем 2023р., ринок збільшився на 12%", - підкреслили в "Укравтопромі".

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 4215 шт. (нових – 769 шт., уживаних – 3446 шт.).

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 3,9 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,8 тис. машин придбали юрособи.