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Які авто обирають українці в різних регіонах
За підсумками трьох кварталів поточного року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що регіональні ринки забезпечили понад 60% продажів нових легковиків в Україні.
Так, з січня по вересень кияни придбали – 14580 нових авто.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мешканці Дніпропетровщини купили 3667 нових авто.
На Київщині було зареєстровано 3537 транспортних засобів.
В Одеській області придбали 2418 авто, а на Львівщині – 2304 од.
Бестселером столиці, Дніпропетровщини та Одещини став компактний кросовер RENAULT Duster.
Титул лідера ринку Київської області отримав електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.
На Львівщині перевагу віддавали TOYOTA RAV-4.
Зауважимо, за 9 місяців 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Першість на ринку нових авто продовжує утримувати TOYOTA.