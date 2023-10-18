Які авто обирають українці в різних регіонах

За підсумками трьох кварталів поточного року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що регіональні ринки забезпечили понад 60% продажів нових легковиків в Україні.

Так, з січня по вересень кияни придбали – 14580 нових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили 3667 нових авто.

На Київщині було зареєстровано 3537 транспортних засобів.

В Одеській області придбали 2418 авто, а на Львівщині – 2304 од.

Бестселером столиці, Дніпропетровщини та Одещини став компактний кросовер RENAULT Duster.

Титул лідера ринку Київської області отримав електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.

На Львівщині перевагу віддавали TOYOTA RAV-4.

Зауважимо, за 9 місяців 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Першість на ринку нових авто продовжує утримувати TOYOTA.