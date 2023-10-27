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Категория
Общество
Дата публикации

Восстановление украинского водительского удостоверения стало доступным в еще двух странах

Водительское удостоверение, бланк
Бланк водительского удостоверения. Фото: Главный сервисный центр МВД

В Германии и Испании теперь можно восстановить утраченное или похищенное украинское водительское удостоверение. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Услуга стала доступна в центрах обслуживания "Паспортный сервис" в этих странах.

В Германии соответствующие подразделения ГП "Документ" расположены по адресам:

  • Кёльн, Вроцлавская площадь, 50668;
  • Берлин, Am Treptower Park 14 (2 этаж).

В Испании:

  • Валенсия, ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).

Для восстановления удостоверения потребуется:

  • паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;
  • справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);
  • документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Где можно восстановить права за границей?

Сначала возобновление украинского водительского удостоверения за границей запустили в Турции.

Там можно получить услугу по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

На днях стало известно о предоставлении этой услуги и в Польше. Для восстановления удостоверения можно обратиться по следующим адресам:

  • Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж);
  • Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0-й этаж);
  • Краков: Галерея Краковская (2-й этаж, вход только с паркинга, сектор С);
  • Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415.

Записаться можно через электронную очередь на сайте "Паспортного сервиса" или обратиться в порядке "живой" очереди.

Автор:
Артем Ющенко