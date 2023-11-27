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Восстановить и обменять водительское удостоверение можно еще в одной стране Европы
Италия стала седьмой страной, где с 27 ноября украинцы могут получать одну из самых популярных услуг сервисных центров МВД за рубежом, а именно - восстановить и обменять водительское удостоверение в связи с его потерей или похищением.
Об этом сообщает МВД Украины.
Прием граждан проходит в специально обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис".
Данная услуга доступна по адресу: город Роццано (провинция Милан), торговый центр Фиордалисо Милан (Centro Commerciale Fiordaliso Milan - Via Curiel, 25 20089 Rozzano (Mi) Italia).Для обмена или восстановления водительского удостоверения необходимо иметь следующие документы:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- паспорт гражданина Украины (или ID-карту вместе с выпиской о регистрации места жительства, или загранпаспорт);
- идентификационный номер;
- документ, подтверждающий изменение личных данных в случае их смены;
- медицинская справка (необязательная во время военного положения).
Предоставление услуг осуществляется с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 в порядке живой и электронной очереди.
Напоминаем, что обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступно в Чехии, Польше, Германии, Испании и Турции.
В Словакии пока украинцы могут осуществлять обмен этих документов.
Кроме этого, с 16 ноября украинцы, находящиеся в Чехии, Германии и Италии, получили возможность воспользоваться еще одним нововведением – сервисом международной доставки водительского удостоверения.