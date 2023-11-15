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Доставка водительского удостоверения курьером теперь доступна в "Дії"

Доставка водительского удостоверения курьером теперь доступна в "Дії"
Заменяйте водительское удостоверение, не выходя из дома. Фото: МВД

В Украине усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения. Теперь не нужно ехать в сервисный центр МВД, чтобы забрать документ, а можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение "Укрпочты" или курьером по любому удобному адресу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Теперь не нужно думать, как забрать новое водительское удостоверение в сервисном центре МВД, искать свободное время и стоять в пробках. С сегодняшнего дня можете заказать доставку документа курьером или на отделение "Укрпочты" в "Дії", - отметил Федоров.

По его словам, услуга доступна для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. Также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

Как это сделать

  • Авторизуйтесь в приложении "Дія"
  • перейдите в меню "Услуги" - "Замена водительского удостоверения" или нажмите на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение"
  • укажите причину замены документа, тип удостоверения, способ доставки
  • укажите контактные данные
  • подпишите заявление.

Будьте внимательны, в течение 10 минут должны оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.

Где можно восстановить права за границей?

Сначала возобновление украинского водительского удостоверения за границей запустили в Турции.

Там можно получить услугу по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

На днях стало известно о предоставление этой услуги и в Польше. Для восстановления удостоверения можно обратиться по следующим адресам:

  • Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж);
  • Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0-й этаж);
  • Краков: Галерея Краковская (2-й этаж, вход только по паркингу, сектор С);
  • Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415.

Записаться можно через электронную очередь на сайте "Паспортного сервиса" или обратиться в порядке "живой" очереди.

Также в Германии и Испании теперь можно восстановить утраченное или похищенное украинское водительское удостоверение .

В Германии соответствующие подразделения ГП "Документ" расположены по адресам:

  • Кёльн, Вроцлавская площадь, 50668;
  • Берлин, Am Treptower Park 14 (2 этаж).

В Испании:

  • Валенсия, ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).
Автор:
Светлана Манько