Рада разрешила будущим водителям самостоятельно готовиться к сдаче на права: что изменится в автошколах

В июле Верховная Рада приняла в целом законопроект №7354, позволив будущим водителям самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену по получению водительского удостоверения. Редакция " Delo.ua " узнала, как изменился порядок подготовки водителей, и удастся ли теперь сэкономить на автошколе.

Согласно тексту законопроекта, самостоятельное изучение абитуриентом теории вождения может стать возможным через три месяца после вступления закона в силу. Пока документ ждет подписи президента Владимира Зеленского, и, в случае быстрого одобрения главой государства, сдача экзаменов по новым правилам теоретически может начаться уже до конца 2023 года.

Ранее будущие водители в обязательном порядке проходили теоретическую и практическую подготовку в аккредитованных учебных заведениях вождению. Теперь в автошколах нужно обязательно проходить только практическую часть курса, в то время как способ изучения "теории" выбирает сам абитуриент.

"Теоретический экзамен сдается лицом, которое прошло соответствующую подготовку в аккредитованном заведении или самостоятельно овладело содержанием типовой учебной программы", - говорится в тексте законопроекта №7354.

Однако, участники рынка услуг по обучению вождению не верят в скорые изменения в своей работе с принятием законопроекта. Как рассказали в автошколе "Навигатор", изменения можно будет увидеть не раньше, чем через полгода.

"Скорее всего, до конца года вообще ничего не изменится. Как показывает практика МВД, по самым оптимистичным прогнозам это займет полгода, не меньше. Пока правительство не примет всю "подзаконку", пока не наладится процесс сдачи экзаменов в территориальных сервисных центрах МВД", – объяснили в автошколе.

В учреждении объясняют, что изучение теоретической части ПДД - непростая работа, которой должны заниматься специалисты с соответствующим опытом. Работники "Навигатора" провели соответствующий опрос среди своих выпускников, который показал - 90% респондентов не смогли бы самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену, и при необходимости повторно прошли бы курсы у компании.

Также на необходимость учиться теории вождения именно в автошколе указывает продолжительность курса подготовки - в "Навигаторе" он длится 63 академических часа, или не менее пяти недель . Занятие проводится на онлайн-конференциях через Zoom (7 тыс. грн), или офлайн в классах (8 тыс. грн). По словам представителей автошколы, более быстро подготовиться к экзамену просто невозможно.

Следует учитывать, что большинство абитуриентов уже работают или учатся. Общая ежедневная загруженность мешает им успешно заниматься подготовкой к получению водительского удостоверения, тогда как уже оплаченные курсы несколько дисциплинируют слушателей. Чтобы не отвлекать их от основной деятельности автошкола проводит теоретические уроки утром (10:00-13:00) или вечером (18.30-21.30).

В свою очередь, в киевской школе "Автогор" объясняют, что из-за войны и выезда части населения за границу в Украине значительно сократилось количество абитуриентов , и по отрасли сильно ударит отток даже части учащихся, ушедших в свободное изучение теоретического курса. При этом больше всего пострадают небольшие заведения, часть из которых закроется .

"Этот закон добивает отрасль. С началом войны количество желающих получить права очень уменьшилось, а конкуренция между школами только выросла. Если еще часть учеников пойдет самостоятельно учиться, начнется просто вымирание автошкол. Большие сетевые заведения с достаточным количеством оборотных средств переждут сложные времена, но другие будут просто вынуждены закрываться", - уточнила директор школы Светлана Горячкина.

По ее словам, разрешение на самостоятельное изучение теории приведет к еще большему кризису в отрасли, потому что потенциальные абитуриенты будут пытаться "выйти" на преподавателей автошкол и договориться с ними об обучении напрямую, в обход учебных заведений. Многие специалисты начнут подрабатывать, проводя интернет-уроки для таких студентов в свободное время. Это негативно отразится только на рентабельности автошкол, но и на всем административно-техническом персонале отрасли.

В общем, все опрошенные компании соглашаются, что самостоятельное овладение теоретической частью водительского экзамена и в дальнейшем останется "нишевым" вариантом , который подойдет достаточно небольшой части учеников.

Стоит отметить, что законопроект №7354 дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями, устанавливающими ответственность за нарушения со стороны автошкол:

нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств, что карается штрафом в 500-800 необлагаемых налогом минимумов ( 8500–13600 грн );

необлагаемых налогом минимумов ( ); нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов, что карается штрафом в 500-1000 необлагаемых минимумов ( 8500–17000 ) грн; а для работников МВД - 1000-3000 минимумов ( 17000-51000 грн ).

Представитель "Навигатора" объясняет, что увеличенные штрафы будут налагаться на автошколы за нарушение действующих нормативных документов, в том числе просроченные договоры аренды, обучение без соответствующего сертификата, не переоборудованный учебный автомобиль, либо за допуск за руль студента, не сдавшего теоретический экзамен.

Это далеко не первое новшество в обучении водителей

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту №7354, Украина является государством, где подготовка водителей транспортных средств осуществляется ненадлежащим образом. Нарушения при государственной аккредитации автошкол и при сдаче экзаменов приводят в финале к низкому уровню овладения водителями ПДД и навыков управления транспортными средствами. Это формирует слабую культуру вождения, способствует возникновению ощущения вседозволенности на дорогах и создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан.

В результате дорожно-транспортных происшествий каждый год тысячи людей погибают или травмируются. Только за 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2,6 тыс. человек и еще 16 тыс. получили травмы разной степени тяжести. Таким образом, до полномасштабной войны на улицах и автодорогах страны происходило около 420 ДТП в сутки.

Так, с 24 мая 2023 года вступило в действие правительственное постановление №601, которое разделило обучение в автошколе на два отдельных этапа:

Теоретическая подготовка – после учебы заведение будет выдавать слушателю свидетельство об окончании теоретической подготовки, действительное в течение одного года. Внутренний теоретический экзамен в автошколах отныне отменен;

Практическая подготовка – заведение будет выдавать слушателю свидетельство об окончании практической подготовки. Оно будет действовать в течение двух лет. Сдача практического экзамена в автошколе остается обязательной.

Фактически, отныне к практическому обучению будут допущены только лица, уже доказавшие знание ПДД . Теоретический экзамен проходит в сервисном центре МВД, тогда как практическая подготовка проводится в любом заведении, независимо от места обучения теоретической части. Таким образом, кандидаты в водители получают право выбора автошколы на каждом из двух этапов обучения.

Впрочем, все, кто начал подготовку или переподготовку в автошколе до 24 июля, дня вступления в силу Постановления №601, продолжат обучение и будут сдавать экзамены в соответствии со старыми нормами и старым алгоритмом.

Новый алгоритм получения водительского удостоверения. Источник: сайт МВД

Кроме того, в июне 2023 года в Украине начался пилотный проект "Знаешь - успешно сдаешь" по обеспечению прозрачности экзаменов при получении водительского удостоверения. В сервисных центрах МВД Киевщины, Львовщины, Одесщины и Винницкой области камерами наблюдения оборудовали экзаменационные классы , чтобы не допустить каких-либо "слепых зон" или возможностей для подсказок от посторонних лиц.

"Пока в каждом пилотном регионе ежедневно принимают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов. В среднем, только каждый четвертый с первого раза сдает экзамены для получения водительского удостоверения. Результаты пилота говорят сами за себя", - написал в своем Telegram глава МВД Игорь Клименко. .

3 августа 2023 проект будет расширен на Сумскую, Ровенскую, Житомирскую и Кировоградскую области, а с 21 июля в этих регионах открылась возможность получить онлайн-талон на практический экзамен в этих регионах.

Неутешительные результаты экзаменов с усиленным видеонаблюдением. Источник: телеграмм-канал главы МВД Игоря Клименко.

Министерство надеется, что присоединение других регионов к проекту оптимизации экзаменационной деятельности и внедрение новых технологий в сервисных центрах МВД приведет к повышению качества подготовки новых водителей и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.

В свою очередь, автошколы тоже хвалят пилотный проект, который затрудняет получение водительского удостоверения за взятку.

"В проекте все "на камерах", отслеживается машина и сам тест. Там новые камеры с Full HD-качеством и обзором на 360 градусов, там видно абсолютно все. Сейчас кроме пилотного проекта в регионах действуют видеорегистраторы за 1000-1500 гривен с ужасным качеством" .Если пилотный проект запустится по всей стране, это будет прекрасно", - пояснили в "Навигаторе".

Среди других новаций – 14 июля правительство разрешило сдавать теоретический экзамен на право управления транспортными средствами в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), тогда как раньше это было возможно только в сервисных центрах МВД. Услуга станет доступна после обеспечения ЦПАУ необходимым оборудованием.

Какой сейчас алгоритм для получения водительских прав?

Сайт Главного сервисного центра МВД Украины приводит следующую последовательность действий для получения водительского удостоверения:

Выбрать оптимальную автошколу с действующей аккредитацией для теоретической подготовки и подготовить документы - паспорт, идентификационный код, медицинскую справку о пригодности к управлению ТС (оформляется у семейного врача, в частных клиниках или через сервисы оформления документов и справок), одну цветную фотографию 3,5х4 5 см.

Пройти теоретический курс обучения в автошколе. Прослушать курс лекций и получить в электронном виде соответствующее свидетельство со сроком действия в 1 год (без сдачи внутреннего экзамена в учебном заведении).

Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Необходимо иметь паспорт, копию идентификационного кода и медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. Стоимость сдачи экзамена – 13 грн .

Для успешного прохождения теоретического экзамена кандидат в водители должен за 20 минут ответить на 20 тестовых вопросов, совершив не более 2 ошибок. Лицам, которые в отведенное время не ответили на все вопросы или допустили более двух ошибок, выставляется оценка "не сдал".

Пересдавать экзамен по теории можно по истечении 5 дней после предыдущей попытки, то есть на каждый шестой день. Проходить экзамен по теоретической части можно сколько угодно раз.

Выбрать оптимальную автошколу для практической подготовки. Это может быть та самая автошкола, в которой проходила теоретическая подготовка, или любая другая.

Сдать внутренний практический экзамен в автошколе и получить соответствующее свидетельство в электронном виде, которое остается в силе в течение 2 лет.

Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Сдача практического экзамена также стоит 13 грн. Он ограничен тремя попытками – если водитель их провалит, пересдать можно будет только после повторного прохождения полного курса в автошколе.

Экзамен проводится в два этапа: на площадке для обучения и в условиях дорожного движения, по заранее утвержденному маршруту. При экзамене в условиях дорожного движения экзаменатор находится в транспортном средстве, контролирует правильность выполнения упражнений и фиксирует ошибки.

Продолжительность практического экзамена должна сдавать не менее 20 минут и не более 60 минут. Результат сдачи практического экзамена экзаменатор фиксирует в экзаменационном письме, подписывает и вносит в ЕГР МВД.

Получить водительское удостоверение. Впервые водительское удостоверение выдается на 2 года. Документ получают на месте. Ориентировочно бланковая продукция стоит 254 грн.

Во сколько обойдётся обучение?

Следует отметить, что в данной статье для примера приводятся расценки на получение удостоверения категории "В", что дает право управлять легковым автомобилем.

Учебный Mitsubishi Lancer. Фото: автошкола "Навигатор"

Киев. Большинство школ предлагают несколько пакетов услуг по обучению, обычно отличающихся количеством часов за рулем учебного ТС. Например, "Навигатор" предлагает четыре учебных программы, каждая из которых включает 63 часа теоретической подготовки (3 раза в неделю), и разное количество практических занятий.

Курс по вождению "Программа минимум" – 20 часов практики. Рекомендуется для начинающих водителей с стабильными навыками вождения. Цена за курс с теоретической подготовкой - 20 тыс. грн ;

практики. Рекомендуется для начинающих водителей с стабильными навыками вождения. Цена за курс с теоретической подготовкой - ; Программа "Базовая" за 25 тыс. грн – в курс входят теоретические занятия + 30 часов практики. Рекомендуется для начинающих водителей с минимальными навыками вождения;

– в курс входят теоретические занятия + практики. Рекомендуется для начинающих водителей с минимальными навыками вождения; Программа "Госстандарт" – 30 тыс. грн за теорию и 40 часов практики. Рекомендуется для начинающих водителей без навыков вождения;

за теорию и практики. Рекомендуется для начинающих водителей без навыков вождения; Программа "Победный безлим" – 40 тыс. грн за теорию и неограниченные практические занятия. Рекомендуется для начинающих водителей без навыков вождения и с страхом перед выездом на дорогу;

за теорию и практические занятия. Рекомендуется для начинающих водителей без навыков вождения и с страхом перед выездом на дорогу; Дополнительное практическое занятие в 1 час будет стоить 800 грн для студентов автошколы, и 1000 грн для прочих желающих.

В регионах цены несколько более демократичны – автошкола "Стугна", работающая в городах-спутниках столицы Обухове и Украинке, предлагает теоретический курс за 5 тыс. грн. 20 часов практики вождения обойдется в 10 тыс. грн для автомобиля с механической коробкой передач и 13,5 тыс. грн за обучение на "автомате". Дополнительные уроки будут стоить в диапазоне 500-800 грн/час в зависимости от типа трансмиссии на учебном ТС.

Таким образом, абитуриенту следует рассчитывать на следующие расходы:

теория и практика в автошколе – 15-30 тыс. грн ;

; медицинская справка – до 500 грн ;

; экзамены – от 26 грн ;

; бланковая продукция за водительское удостоверение – 254 грн ;

; общая стоимость – 16-31 тыс. грн .

На подготовку и сдачу экзаменов будущему водителю нужно закладывать примерно 3 месяца.

Как можно "порешать" с правами?

Собеседники издания подчеркивают, что их компании не предоставляют услугу покупки водительского удостоверения "под ключ" для студентов без достаточных навыков вождения.

В "Навигаторе" объясняют, что коррупционные пути получения прав обычно предлагают автошколы с аномально дешевыми курсами, услуги которых находятся ниже предела рентабельности по сравнению с "белым" бизнесом.

"Мы на первой лекции предупреждаем – если вы хотите "решить", то обращайтесь к любому другому. Аналогия проста – просто зайдите и посмотрите на цены других автошкол. Если там цены в 2-3 раза ниже по сравнению с топ-заведениями, сразу возникает вопрос, на чем они зарабатывают, как обеспечивают своих работников, платят аренду и все остальное?", - комментируют в автошколе.

Относительно нечестных способов сдать экзамен следует отметить следующие:

Фиктивное обучение в автошколе. Для этого абитуриент регистрируется для обучения в автошколе, но не посещает занятия. Участник схемы появляется только на экзамен в сервисный центр МВД, дает случайные ответы на теоретическом экзамене, а также делает вид, что управляет автомобилем на практическом экзамене. По результатам такого "экзамена" нарушитель получает водительские права.

Цена такой услуги – от 10 тыс. грн, но сейчас ее не предоставляют в регионах-участниках проекта "Знаешь — успешно сдаешь" , поскольку максимальное использование видеофиксации экзамена сильно усложнило подобную схему.

"Помощь" от инструктора по вождению. Практическая часть экзамена проходит на автомобиле, которым управлял студент во время учебы. В авто также присутствует инструктор от автошколы, который помогает ехать, нажимая вместо ученика дублированные педали, которыми оснащены учебные автомобили, и переключая передачи КПП.

Схема пользуется тем, что камеры направлены на фиксацию действий учащегося и не мониторят педальный узел со стороны инструктора. Кроме того, "поощренный" материально инспектор от МВД делает вид, что не замечает обман на экзамене.

Подобная "страховка от провала" стоит примерно 10 тыс. грн, как и фиктивное обучение в автошколе. Такая схема не подходит для учащихся, которые не могут сами сдать теоретический экзамен. Кроме того, внедрение в некоторых регионах Украины проекта по усилению контроля над процессом экзаменов сильно усложнило "помощь" от инструктора.

Просто приобрести права .

Самый простой и дешевый способ получить поддельный документ, похожий на водительские права. Некоторые дельцы предлагают свои услуги через интернет, не скрывая незаконность услуги, в то время как некоторые компании мимикрируют под онлайн-аналоги сервисных центров, и предлагают получить "документы" с внесением данных в официальные базы МВД.

Следует отметить, что использование услуг таких посредников является прямым нарушением 358 статьи. Уголовный кодекс Украины. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет .

Предлагаемый перечень копий документов достаточно широк, и включает:

Удостоверение водителя категорий А, B, C, D, открытие дополнительных категорий, повторное обучение после лишения прав;

Восстановление и дубликаты прав и их возврат после изъятия по ст. 13 0 КУоАП;

0 КУоАП; Удостоверение машинистов на погрузчик, трактор, бульдозер или экскаватор;

Техпаспорт на авто.

Чтобы усложнить идентификацию таких "компаний", ее операторы пользуются мессенджерами. Издание удалось установить расценки их услуг - 6 тыс. грн за водительское удостоверение или техпаспорт на указанный ТС. Возможны и скидки – заказ от пяти "документов" обойдется в 5,5 тыс. грн за штуку. "Удостоверения" производятся в течение 7-10 дней .

В автошколе "Автогор" рассказали, что иногда сталкиваются с подобными поддельными документами. Например, один из учеников заведения прекратил обучение и приобрел поддельное удостоверение, поскольку в ближайшее время должен был выезжать в Польшу, где планировал использовать его для легального управления автомобилем.