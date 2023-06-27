Устранит коррупцию на $150 млн в год. В "Дії" запустили бета-тест подачи заявления о квалификационных документах для моряков

Теперь в Украине можно онлайн подать заявление о получении квалификационных документов моряка. На портале "Дія" запустили бета-тест услуги.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Услуга позволит морякам подать заявление без посещений госорганов, бумажек и взяток. Все просто и удобно на портале "Дія". Это первый сервис в сфере, который устранит коррупцию и полностью изменит подход к взаимодействию моряков и Администрации судоходства", - отметил он.

Как было раньше

Ранее реестр документов моряков находился в частных руках. Сдать экзамен или получить квалификационные документы было фактически невозможно без взяток. Как отметил Федоров, коррупционеры зарабатывали на этом около 150 млн. долларов в год.

Как будет с услугой на портале "Дія"

Моряки будут самостоятельно подавать документы на портале. Данные будут проверяться сотрудниками Администрации судоходства и будут вноситься в Государственный реестр документов моряков.

Как сообщили в Минцифре, в "Дії" можно будет подать заявление, чтобы получить:

профессиональный диплом (Certificate of Competency);

подтверждение к профессиональному диплому (Endorsement);

сертификаты компетентности;

подтверждение к сертификатам компетентности;

свидетельства специалиста о специальной подготовке.

Кто может присоединиться к бета-тесту:

выпускники морских вузов;

моряки-капитаны или лица командного состава морских судов и судов смешанного плавания, имеющие соответствующее образование, звание и квалификацию.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке .

Напомним, в Украине с 14 февраля начала работу полностью обновленная как по составу, так и по функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства.

Прежняя же система тестирования моряков оказалась коррупционной: в 2021 году Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой реестр моряков фактически захватили посторонние частные лица, создававшие искусственные препятствия для прохождения тестирования, требуя взятки в несколько тысяч долларов. Спецслужба тогда изъяла соответствующие серверы и вернула их под контроль тогдашнего Мининфраструктуры, реорганизованного теперь в Минвосстановления.

Ранее вице-премьер и глава Минвосстановления Александр Кубраков сообщал, что бывшие члены Государственной квалификационной комиссии Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, которая была ликвидирована как неэффективный орган, через суд блокируют ликвидацию коррупционной схемы, ранее приносившей десятки тысяч долларов этим чиновникам.