Морякам упростили жизнь: получить квалификацию по новой системе теперь можно и в Одессе

В Одессе начала работу государственная квалификационная комиссия моряков в составе Администрации судоходства. Как отмечают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, это второй город, где моряки могут получать квалификационные документы и сдавать экзамены.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Одесская ГККМ будет рассматривать заявления моряков и принимать решения о подтверждении компетенций, а также проводить тестирование по международно признанной системе CES 6.0.

Отмечается, что полный перезапуск состава и функционала ГККМ является одним из требований новой процедуры подготовки и дипломирования моряков, регламентируемой постановлением Кабинета министров №1499 от 30 декабря 2022 года.

Напомним, что 14 февраля была запущена работа новой ГККМ в Киеве. Как сообщают в профильном министерстве, за неполный месяц работы она приняла более 200 решений по подтверждению профессиональной компетенции моряка. Обоснованные же отказы получили 19 моряков.

Как указывают в министерстве, члены комиссии присутствуют во время тестирования CES, а после его завершения сразу же знакомят моряка с результатами. Результаты и сертификат оформляются автоматически, что делает невозможным внешнее воздействие и нивелирует коррупционные риски. В настоящее время сдано 15 экзаменов, по результатам которых моряки уже получили соответствующие сертификаты за подписью ГККМ.

В Минвосстановления подчеркивают, что единственным законным способом получить квалификационные документы на сегодняшний день является обращение в Администрацию судоходства или сервисные центры госпредприятия "Морречсервис".

Также туда призывают обращаться в случае возникновения вопросов по процедуре дипломирования. До внедрения информационно-коммуникационной системы верификацию документов моряков можно осуществить по электронной почте: [email protected]

Документы же, выданные не Администрацией судоходства, ныне считаются незаконными. В свою очередь, Инспекция по подготовке и дипломированию моряков сейчас находится на финальной стадии ликвидации.

"Деятельность веб-сайта ИПДМ, которые третьи лица пытались реанимировать в целях собственной выгоды, полностью прекращена. Это также касается использования приложения "Электронный кабинет моряка". Его функционирование не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом, а следовательно, не несет никаких правовых последствий", - предупредили в ведомстве.

Напомним, что прежняя система тестирования моряков оказалась коррупционной: в 2021 году Служба безопасности Украины разоблачила схему, по которой реестр моряков фактически захватили посторонние частные лица, создававшие искусственные препятствия для прохождения тестирования, требуя взятки в несколько тысяч долларов. Спецслужба тогда изъяла соответствующие серверы и вернула их под контроль тогдашнего Мининфраструктуры, реорганизованного теперь в Минвосстановления.