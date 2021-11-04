Мининфраструктуры восстановило электронные сервисы для моряков после спецоперации СБУ

Министерство инфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации смогли восстановить функционирование информационных систем, связанных с электронными сервисами для моряков после изъятия в июле соответствующих серверов Службой безопасности Украины, как тогда сообщалось, у "посторонних частных лиц".
"Возобновлена работа официального информационного ресурса Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, размещенного по ссылке: itcs.gov.ua. Министерство инфраструктуры рекомендует использовать функциональные возможности официального информационного ресурса", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в течение месяца сервисы будут работать в тестовом режиме. За это время будут собраны и проанализированы необходимые данные по их усовершенствованию.
Для принятия окончательных решений по результатам тестового периода Министерство инфраструктуры инициирует проведение широкого обсуждения для усовершенствования системы.
Сейчас внедрена опция подачи документов на участие в компьютерном CES-тестировании для подтверждения квалификации моряков. Система тестирования внедряется внутри реализации экспериментального проекта. Тестирование будет проводиться в сервисных центрах госпредприятия "Морречсервис".
Морякам, которые пожелают подтвердить квалификацию без использования системы CES, будет предоставлена возможность осуществить компьютерное тестирование, используя технические возможности альтернативных систем.
Мининфраструктуры подчеркивает, что присвоение номеров свидетельств осуществляется исключительно в автоматическом режиме и на безвозмездной основе, по условиям хозяйственных договоров, заключенных учебно-тренажерными центрами с Инспекцией по подготовке и дипломированию моряков.
"Любые предложения посторонних лиц (агентов, посредников и тому подобное) относительно "помощи" в решении вопросов подтверждения квалификации моряков, действительности документов, удостоверяющих их квалификацию, и ускорения предоставления вышеуказанных услуг на платной основе, являются незаконными. О подобных случаях просим немедленно сообщать правоохранительным органам", — призвали в ведомстве.
Напомним, что в июле СБУ в сотрудничестве с Мининфраструктуры провела масштабную спецоперацию, разоблачив и заблокировав преступную схему оформления разрешительных документов моряков.
Сообщалось, что серверные мощности, обслуживавшие реестр моряков, находились в распоряжении "посторонних частных лиц", которые искусственно препятствовали морякам самостоятельно проходить тесты и вынуждая их обращаться к коррупционным посредникам. Серверы в итоге СБУ отобрала и передала под контроль государства.
Отметим, что Мининфраструктуры решило ввести автоматизированную систему тестирования моряков без участия экзаменатора в апреле. Этому предшествовали прошедшие в конце января акции протеста против коррупции в морской отрасли, в частности, против вымогательства взяток за получение дипломов моряков.
Среди требований протестующих называлась и отставка министра инфраструктуры Владислава Криклия. Сам чиновник тогда выразил недоумение проведением акций протеста. По его мнению, их участники, по сути, выступали лишь за перераспределение коррупционных потоков.
В конце февраля в коррупции в этой сфере обвинили Криклия и журналисты программы "Гроші". 14 мая стало известно, что министр подал в отставку. Явная причина, ставшая поводом к этому, не называлась. Его место занял глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Однако в день увольнения Криклия 18 мая СБУ провела обыски в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве. Дело касалось выдачи морякам удостоверений на основе незаконных документов, полученных в оккупированном Крыму.
В июне же Верховная Рада приняла закон, в принципе отменивший обязательную периодическую переаттестацию моряков.