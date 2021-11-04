Мининфраструктуры восстановило электронные сервисы для моряков после спецоперации СБУ

Министерство инфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации смогли восстановить функционирование информационных систем, связанных с электронными сервисами для моряков после изъятия в июле соответствующих серверов Службой безопасности Украины, как тогда сообщалось, у "посторонних частных лиц".

"Возобновлена ​​работа официального информационного ресурса Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, размещенного по ссылке: itcs.gov.ua. Министерство инфраструктуры рекомендует использовать функциональные возможности официального информационного ресурса", — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что в течение месяца сервисы будут работать в тестовом режиме. За это время будут собраны и проанализированы необходимые данные по их усовершенствованию.

Для принятия окончательных решений по результатам тестового периода Министерство инфраструктуры инициирует проведение широкого обсуждения для усовершенствования системы.

Сейчас внедрена опция подачи документов на участие в компьютерном CES-тестировании для подтверждения квалификации моряков. Система тестирования внедряется внутри реализации экспериментального проекта. Тестирование будет проводиться в сервисных центрах госпредприятия "Морречсервис".

Морякам, которые пожелают подтвердить квалификацию без использования системы CES, будет предоставлена ​​возможность осуществить компьютерное тестирование, используя технические возможности альтернативных систем.

Мининфраструктуры подчеркивает, что присвоение номеров свидетельств осуществляется исключительно в автоматическом режиме и на безвозмездной основе, по условиям хозяйственных договоров, заключенных учебно-тренажерными центрами с Инспекцией по подготовке и дипломированию моряков.

"Любые предложения посторонних лиц (агентов, посредников и тому подобное) относительно "помощи" в решении вопросов подтверждения квалификации моряков, действительности документов, удостоверяющих их квалификацию, и ускорения предоставления вышеуказанных услуг на платной основе, являются незаконными. О подобных случаях просим немедленно сообщать правоохранительным органам", — призвали в ведомстве.

Напомним, что в июле СБУ в сотрудничестве с Мининфраструктуры провела масштабную спецоперацию, разоблачив и заблокировав преступную схему оформления разрешительных документов моряков.

Сообщалось, что серверные мощности, обслуживавшие реестр моряков, находились в распоряжении "посторонних частных лиц", которые искусственно препятствовали морякам самостоятельно проходить тесты и вынуждая их обращаться к коррупционным посредникам. Серверы в итоге СБУ отобрала и передала под контроль государства.

Отметим, что Мининфраструктуры решило ввести автоматизированную систему тестирования моряков без участия экзаменатора в апреле. Этому предшествовали прошедшие в конце января акции протеста против коррупции в морской отрасли, в частности, против вымогательства взяток за получение дипломов моряков.

Среди требований протестующих называлась и отставка министра инфраструктуры Владислава Криклия. Сам чиновник тогда выразил недоумение проведением акций протеста. По его мнению, их участники, по сути, выступали лишь за перераспределение коррупционных потоков.

В конце февраля в коррупции в этой сфере обвинили Криклия и журналисты программы "Гроші". 14 мая стало известно, что министр подал в отставку. Явная причина, ставшая поводом к этому, не называлась. Его место занял глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Однако в день увольнения Криклия 18 мая СБУ провела обыски в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве. Дело касалось выдачи морякам удостоверений на основе незаконных документов, полученных в оккупированном Крыму.

В июне же Верховная Рада приняла закон, в принципе отменивший обязательную периодическую переаттестацию моряков.