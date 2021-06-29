Верховная Рада отменила обязательную периодическую переаттестацию моряков. За принятие соответствующего законопроекта №3944 в первом чтении проголосовало 330 депутатов, спустя минуту после чего парламент сразу же 333 одобрил его и в целом.

Документ предусматривает изложение статьи 51 Кодекса торгового мореплавания в новой редакции. Согласно ей, к занятию должностей капитана и других лиц командного состава судна допускаются лица, имеющие соответствующие звания и прошедшие обязательную подготовку на условиях, определенных Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Присвоение званий удостоверяется выдачей диплома (сертификата компетентности) и подтверждения к нему после успешного подтверждения компетентности в государственной квалификационной комиссии.

Обязательная подготовка моряков для лиц, занимающих определенные должности или выполняющих специальные обязанности на судне, осуществляется по программам подготовки, одобренными Министерством инфраструктуры, и подтверждается получением свидетельства специалиста после успешного завершения программы и, в случае необходимости, подтверждением квалификации в квалификационной госкомиссии.

Повторное подтверждение диплома осуществляется через срок, не превышающий пять лет с даты выдачи предварительного подтверждения без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии при соблюдении следующих требований:

1) пригодности лица для работы на судах по состоянию здоровья;

2) наличия действительных свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для подтверждаемого диплома;

3) наличия подтвержденного Мининфраструктуры стажа работы на судах с выполнением при этом функций, соответствующих подтверждаемому диплому, на срок в целом не менее 12 месяцев из предыдущих пяти лет, или суммарно трех месяцев из предыдущих шести месяцев перед повторным подтверждением диплома, или считающихся эквивалентными, стажа работы на судне или успешного окончания одобренного курса или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением при этом функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение не менее трех месяцев на сверхштатной должности или на должности командного состава, ниже предусмотренной имеющимся дипломом, непосредственно перед занятием должности, для которой этот диплом действителен.

Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах, согласно принятому закону, осуществляется через срок, не превышающий пять лет, без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии в случае наличия стажа работы на судне с выполнением при этом функций в соответствии с полученным дипломом или подтверждения в течение суммарно не менее трех месяцев из предыдущих пяти лет, или же в случае успешного окончания одобренного учебного курса или курсов.

Предусмотрено, что лишение звания и изъятие диплома или квалификационного свидетельства допускается только по решению суда.

К занятию должностей командного состава, для которых не предусмотрено присвоение звания, а также членов судовой команды допускаются лица, имеющие выданные в установленном порядке соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию, необходимую для выполнения обязанностей на судне.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками предусматривает, что моряки имеют право доказать свою квалификацию несколькими различными способами, например, путем подтверждения стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому.

Однако законодательство Украины не определяло для моряков альтернативных способов повторного подтверждения диплома, а устанавливало обязательные требования о прохождении моряками курсов повышения квалификации и обязательной сдачи каждым моряком экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

В итоге, по мнению авторов законопроекта, моряки, имеющие практический опыт работы, были вынуждены безосновательно тратить на переаттестацию свои деньги и время отпуска между рейсами. Кроме того, это создавало значительную необоснованную нагрузку на чиновников Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, что приводило к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов.

Напомним, что принятие законопроекта №3944 было требованием протестующих, перекрывавших в январе трассу Киев — Одесса. Кроме того, они требовали увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия (в мае он все же покинул должность).