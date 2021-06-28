Под Шри-Ланкой загорелось судно, в огне заживо сгорел украинский моряк (ФОТО)

25 июня в районе Шри-Ланки на судне MSС MESSINA, которое шло под флагом Либерии, произошел пожар, из-за погиб моряк из Украины, передает SeafarersJournal.

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По информации издания, судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна началось возгорание, в результате которого погиб 20-летний уроженец Одессы.

В соцсетях сообщается, что это был его второй рейс.

Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

По состоянию на 27 июня аварийное плавсредство отбуксировало судно TC VIGOR (IMO 9443530) в сопровождении контейнеровоза MSC DEILA (IMO 9461415) к Малаккскому проливу.

Ранее сообщалось, что в начале июня у берегов Шри-Ланки потерпело крушение грузовое судно с химикатами на борту.

Напомним, в марте 2021 года движение судов по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря, было заблокировано почти на неделю из-за контейнеровоза "Эвер Гивен", который сел на мель во время прохода канала.