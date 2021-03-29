В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given

29 марта спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокирует движение по этой ключевой транспортной артерии. Об этом сообщила транспортная компания Inchcape Shipping Services в своем микроблоге в Twitter.

"The MV Ever Given успешно поднят и в настоящее время приводится в плавучее состояние", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Как информирует Deutsche Welle, перед этим управляющая компания Суэцкого канала SCA сообщила о возобновлении спасательных работ. В настоящее время буксиры пытаются установить гигантское судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу. Сколько времени на это потребуется, пока неясно.

По информации издания, на подходе к каналу скопилось уже более 450 судов, ожидающих прохода. Каждый день простоя канала обходится мировой экономике в $9 млрд. Некоторые суда уже решили воспользоваться гораздо более длительным обходным путем в Европу — вокруг Африки.

В DW отмечают, что грузовое судно удалось снять с мели после того, как земснарядами было удалено около 27 тысяч кубометров песка, в котором застряло судно.

В администрации Суэцкого канала сообщили, что Ever Given выставят на фарватер в 11:30 по местному времени, когда уровень воды максимально поднимется. После этого судоходство по каналу возобновится.

Официальная причина, по которой Ever Given сел на мель, однако, пока не названа. Представители Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что их предварительные расследования позволяют исключить механическую ошибку или сбой мотора.

Как ранее сообщало Associated Press, как раз в то время, когда произошел инцидент в Суэцком канале, на другом крупном грузовом судне, перевозящем около 20 тысяч контейнеров, произошло отключение электричества.

Через Суэцкий канал проходит около 12% мировых торговых перевозок. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. Протяженность Суэцкого канала составляет 193 километра. Это кратчайший путь из Азии в Европу и обратно и важнейший коридор для поставок нефти в Европу.

Напомним, 24 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход, по меньшей мере, уже 100 судов.

Японская компания Shoei Kisen Kaisha — собственник застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза-двадцатитысячника Ever Given — уже принесла свои извинения за "неудобства, которые создала".

Как заявили в Shoei Kisen Kaisha, они делают все возможное, чтобы побыстрее убрать контейнеровоз и ликвидировать затор, но это оказалось чрезвычайно сложным. По информации источников, после того как судно будет снято, его владелец, скорее всего, столкнется с многомиллионными претензиями от многих страховых компаний.

Как сообщалось, в 2019 году администрация Суэцкого канала объявила о проходе через его русло рекордного числа судов. В частности, за сутки одну из важнейших мировых артерий впервые в истории тогда пересекло 81 судно. Общий тоннаж прошедших в оба направления в сутки судов составил рекордные 6,1 млн тонн.