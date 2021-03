В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given

29 марта спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокирует движение по этой ключевой транспортной артерии. Об этом сообщила транспортная компания Inchcape Shipping Services в своем микроблоге в Twitter.

"The MV Ever Given успешно поднят и в настоящее время приводится в плавучее состояние", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi