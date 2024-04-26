В Украине приступают к внедрению Единого государственного реестра адресов в регионах: зачем он понадобился

В Украине начинают внедрять Единый государственный реестр адресов (ЕГРА), цель которого – упорядочить данные адресации объектов недвижимости как в контексте градостроительства, так и в контексте имущественных прав.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Более 800 общин начинают работу с Единым государственным реестром адресов

Отмечается, что сейчас будут заниматься этим более 800 украинских территориальных общин, специалисты которых прошли обучение по осуществлению и обеспечению организационной, методологической и технической поддержки и сопровождения общин во время наполнения ЕГРА.

Еще 412 общин сейчас находятся на финальной стадии обучения, которое проводит Минвосстановление совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и EU4DigitalUA. Эти общины присоединятся к процессу наполнения реестра сразу после завершения и подтверждения полученных навыков.

Информация с ЕГРА будет обеспечивать взаимодействие между информационными системами на разных уровнях управления. Это позволит гражданам иметь достоверные данные в реестре и получать ряд необходимых социальных и административных услуг: регистрацию местожительства, получение льгот или субсидии. Также данный реестр обезопасит от мошенничества прав собственности на недвижимость.

"Упорядочение градостроительной документации невозможно без всей информации с имеющимися реестрами недвижимого имущества. Впрочем, чтобы иметь четкое понимание степени этой верификации, необходимо упорядочить процедуру присвоения адресов. Иногда даже лишняя точка, буква или лишнее тире формирует два объекта недвижимости. Как следствие – многочисленные нарушение в градостроительной документации. А украинцы из-за этого часто не могут получить госуслуги в сфере недвижимости", - отметила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Народная депутат объяснила – когда речь идет о столице, адресные вопросы могут быть еще относительно упорядоченными, ведь там можно довольно легко найти тот или иной адрес, но если говорить о небольшом населенном пункте даже под Киевом, картина совсем другая.

Это результат того, что за последние 30 лет, когда украинские населенные пункты постоянно развивались и менялись, составлением адресов в них никто не занимался, хотя постоянно появлялись новые улицы и менялись названия имеющихся, а органы местного самоуправления принимали решения на основе адресных данных достаточно хаотично. Это мешало быстрой процедуре регистрации права собственности и кое-где тормозило получение субсидии или приводило к ошибкам с их начислением.

По словам Шуляка, в результате подготовительной и учебной работы по особенностям наполнения и функционирования ЕГРА сейчас в каждой области сформировано 24 команды "менторов" из 73 специалистов областных военных администраций, райгосадминистраций и общин. Обучены 1099 специалистов органов местного самоуправления, которые получили соответствующий сертификат о готовности к работе и подтвердили навыки.

"Реестр адресов будет постоянно обновляться, ведь появление новых административно – территориальных единиц, зданий, улиц и изменение их названий продолжается непрерывно. Сейчас наша задача – научить все общины и центры компетенции при областных военных администрациях правильному внесению данных. Далее мы завершим интеграцию с РПЗМ". будем приобщать органы местного самоуправления и центральные органы исполнительной власти к активному пользованию", – отметила Шуляк.

Глава профильного комитета также подчеркнула, что ЕГРА будет частью уже успешно реализуемого проекта по цифровизации строительных процессов – Единой электронной системы в сфере строительства, которая в свою очередь будет частью электронного градостроительного кадастра государственного уровня. Благодаря е-системе уже удалось добиться мощного антикоррупционного эффекта – за 3 года работы ЕГЭСББ государство сэкономило 11 млрд гривен, устранив человеческий фактор, а реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год. Запуск ЕГРА в составе ЕГЭСБ будет способствовать росту этого показателя.

В Украине появится Единый государственный реестр адресов

Кабмин принял постановление о создании трех базовых регистров: административно-территориальных единиц, адресов, зданий и сооружений.

Создание открытых реестров – важная практика для стран ЕС и большой шаг Украины к дальнейшей интеграции в единое цифровое европейское пространство.

Ранее сообщалось, что Украина внедряет новую систему автоматической первичной регистрации специальных имущественных прав в сфере строительства через Единую государственную электронную систему. Это позволит подавать электронные заявления для регистрации прав на недвижимость без участия государственных регистраторов.