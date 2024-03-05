В Украине появится Единый государственный реестр адресов: для чего он нужен

Кабмин принял постановление о создании трех базовых регистров: административно-территориальных единиц (ЕГРАТЕ), адресов (ЕГРА), зданий и сооружений (РБС).

Об этом сообщили в Минцифре и представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано предложение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по созданию Единого государственного реестра административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин, Единого государственного реестра адресов, Реестра зданий и сооружений в составе Единой государственной электронной системы в сфере строительства", – говорится в сообщении Мельничука.

В Минцифре отмечают, что информация из этих реестров имеет большое значение для обеспечения взаимодействия между информационными системами на разных уровнях управления.

"Так, без реестра адресов увеличивается вероятность мошенничества в отношении прав собственности на недвижимость и усложнений работы специальных служб. Поэтому появление Единого государственного реестра адресов поможет систематизировать адресную информацию и создать единый точный источник адресных данных, где каждый населенный пункт, улица или дом будет иметь уникальный идентификатор", - говорят в Минцифре.

Внедрение реестров станет не только действенным инструментом для борьбы с коррупцией, а также:

поможет в решении проблем с регистрацией собственности;

поможет избежать ошибок в начислении субсидий;

упростит предоставление социальных услуг.

В ведомстве отмечают, что создание открытых реестров - важная практика для стран ЕС и большой шаг Украины к дальнейшей интеграции в единое цифровое европейское пространство.

Добавим, что проект координируется Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вместе с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и EU4DigitalUA.

Ранее сообщалось, что Украина внедряет новую систему автоматической первичной регистрации специальных имущественных прав в сфере строительства через Единую государственную электронную систему. Это позволит подавать электронные заявления для регистрации прав на недвижимость без участия государственных регистраторов.

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