В Україні з'явиться Єдиний державний реєстр адрес: для чого він потрібен

Кабмін ухвалив постанову про створення трьох базових реєстрів: адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО), адрес (ЄДРА), будівель та споруд (РБС).

Про це повідомили у Мінцифри і представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо створення Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", - йдеться в повідомленні Мельничука.

У Мінцифри зазначають, що інформація з цих реєстрів має велике значення для забезпечення взаємодії між інформаційними системами на різних рівнях управління.

"Так, без реєстру адрес збільшується вірогідність шахрайства щодо прав власності на нерухомість та ускладнень роботи спеціальних служб. Тому поява Єдиного державного реєстру адрес допоможе систематизувати адресну інформацію та створити єдине точне джерело адресних даних, де кожен населений пункт, вулиця чи будинок матиме унікальний ідентифікатор", - говорять у Мінцифри.

Упровадження реєстрів стане не тільки дієвим інструментом для боротьби з корупцією, а також:

допоможе з розв’язанням проблем з реєстрацією власності;

допоможе уникнути помилок у нарахуванні субсидій;

спростить надання соціальних послуг.

У відомстві відзначають, що створення відкритих реєстрів — важлива практика для країн ЄС та великий крок України до подальшої інтеграції в єдиний цифровий європейський простір.

Додамо, що проєкт координується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України разом із Міністерством цифрової трансформації України за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS" та EU4DigitalUA.

Раніше повідомлялося, що Україна впроваджує нову систему автоматичної первинної реєстрації спеціальних майнових прав в сфері будівництва через Єдину державну електронну систему. Це дасть можливість подавати електронні заяви для реєстрації прав на нерухомість без участі державних реєстраторів.

Фото: ua.depositphotos.com