Уряд хоче створити реєстр знищеної війною культурної спадщини: допоможе в підрахунку компенсації від РФ

Російські окупанти цілеспрямовано знищують культурні об'єкти, у тому числі історичні будівлі та пам'ятники, тому Україна працює над міжнародними механізмами, щоб забезпечити відшкодування від Росії за збитки. Найбільше від ворожих атак постраждала культурна спадщина у Харківській, Донецькій та Одеській області, де постраждали понад 900 об'єктів.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що важливо створити на платформі United for Justice реєстр знищеної війною культурної спадщини та правильно оцінити збитки і втрати у сфері культури тому, що ця інформація складе основу доказової бази для міжнародних судових інституцій.

"Тому всі знищені або постраждалі внаслідок російської агресії об'єкти культурної спадщини внесуть до спеціального державного реєстру. Він буде одним із інструментів визначення розмірів компенсацій від РФ", — зазначив Шмигаль.

Шмигаль вважає, що світова спільнота має створити прецедент покарання за знищення культурних цінностей, що матиме велике значення для захисту світової спадщини. Він також подякував ЮНЕСКО за підтримку України під час війни та міжнародним партнерам, які погодилися взяти на себе патронат над відновленням історичних місць.

Щоб відродити туризм Україні знадобиться 10 років

Згідно з даними ЮНЕСКО, Україні знадобиться 9 мільярдів доларів та 10 років для відновлення секторів культури і туризму. У відомстві заявили, що проаналізували пошкодження 340 будівель, включаючи музеї, пам'ятники, бібліотеки та релігійні місця.

За оцінками Світового банку, збитки українського сектора культури та туризму (у тому числі втрачені доходи) складають 19,6 мільярда доларів. Ці втрати враховують лише території під контролем України або ті, які були повернуті після окупації. Шмигаль також зазначив, що для відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів потрібно 8,9 мільярда доларів.

Додамо, що за інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України, станом на жовтень 2023 року постійні жорстокі обстріли з боку Росії призвели до пошкодження та знищення 835 об'єктів культурної спадщини. Сюди входять 118 об'єктів національного значення і 653 - об'єкти місцевого значення.