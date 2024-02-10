Італія виділяє 500 тисяч євро на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі

Відповідно до угоди, укладеної між Італійською Республікою та ЮНЕСКО, країна зробить внесок у розмірі 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі, , який росіяни зруйнували під час ракетної атаки по Одесі 23 липня 2023 року.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

500 тисяч євро на відновлювальні роботи

Зазначається, що в Одесі з офіційним візитом перебувала італійська урядова делегація під головуванням спеціального посланника з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа.

Він зауважив, що з початком головування Італії у G7, з 1 січня 2024 року, питання відбудови України внесено у пріоритети «Великої сімки».

Наразі у планах - підписання тристороннього Меморандуму про співпрацю щодо відбудови Одеси (Італія - Україна - ЮНЕСКО), а також безпосередньо між Італією й Україною, де будуть позначені галузі співпраці.

"А вже цього тижня відбулося підписання Угоди між Італійською Республікою та ЮНЕСКО, відповідно до якої Італія робить внесок 500 тисяч євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі, що стало першим конкретним кроком організації співпраці", - повідомили в Одеській міській раді.

Крім того, координаторка ЮНЕСКО в Україні Кʼяра Децці Бардескі презентувала основні напрямки співпраці, серед яких термінова стабілізація пошкоджених пам'яток, створення майстер-плану управління об'єктами культурної спадщини. А в перспективі - розробка рекомендацій та протоколів щодо захисту та розвитку Одеси відповідно до принципів сталого розвитку.

Для цього буде створено Наглядову раду, до якої увійдуть всі сторони тристороннього Меморандуму, зокрема представники органів влади центрального та місцевого рівня. А також стратегічний, технічний та науковий комітети. Останній, крім українських фахівців, включатиме науковців Політехнічного інституту Мілана та музеїв Трієнале Мілана і MAXXI - національного музею сучасного мистецтва та архітектури в Римі.

Італія допоможе реконструювати собор в Одесі

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Італія взяла патронат над відбудовою Одеси та розпочала активну співпрацю з ЮНЕСКО з цього питання.

Раніше Італія вже повідомляла, що допоможе відновити Спасо-Преображенський собор, який росіяни зруйнували під час ракетної атаки по Одесі 23 липня.

Як зазначила Одеська обласна державна адміністрація, тоді російськими терористами за ніч в Одесі було пошкоджено 25 пам’яток архітектури.

Що сталося з одеським собором

Нагадаємо, що у ніч на 23 липня храм зазнав значних руйнувань через ракетну атаку з боку Росії. Було повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі. Начальник Одеської обласної військової адміністрації заявляв, що йдеться про пряме влучання по собору російської ракети.

Про це ж заявив і Зеленський, вказавши, що російська ракета поцілила у вівтар. Попри руйнування та пожежу в храмі було врятовано Касперовську ікону Божої матері, яка в релігійних колах вважається оберегом Одеси.

Спасо-Преображенський кафедральний собор є найбільшим православним храмом Одеси. Перший храм на цьому місці був закладений ще у 1795 році та освячений у 1808-му. За комуністичної влади у 1936 році об'єкт був підірваний та знесений.

Копія попереднього собору було відбудувано у 1999–2011 роках на місці зруйнованого. Храм належить до Української православної церкви, яка, в свою чергу, має канонічне підпорядкування Руській православній церкві. Собор у липні 2010 року освячував російський патріарх Кирил.