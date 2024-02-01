Італія профінансує закупівлю двох машин механізованого розмінування для України

Італія долучилася до гуманітарного розмінування України та надала фінансування для закупівлі двох машин механізованого розмінування саперним підрозділам ДСНС.

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Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко після зустрічі послом Італійської Республіки П'єром Франческо Дзадзо.

"Окремий акцент - на гуманітарному розмінуванні. Італія активно долучається до цього процесу. Зокрема, надала фінансування для закупівлі двох машин механізованого розмінування саперним підрозділам ДСНС", - написав Клименко.

Він додав, що договір вже укладено і Україна чекає на поставки техніки.

Своєю чергою Дзадзо запевнив, що питання підтримки України у всіх сферах залишається пріоритетним.

"Ми б хотіли запевнити, що Україна буде одним із пріоритетів під час головування Італії у "Групі Семи". Ми будемо продовжувати надавати підтримку на усіх рівнях – політичному, економічному, фінансовому, військовому та гуманітарному", - запевнив П’єр Франческо Дзадзо

Також було обговорено співпрацю країн у сфері лікування і реабілітації українських військовослужбовців та проекти, що стосуються безпекової ситуації в Україні.

За результати зустрічі стало відомо, що Італія також допоможе побудувати так званий безпечний простір в Україні. Сюди відноситься вдосконалення систем відеоспостереження і розкриття злочинів, тобто кримінальний аналіз та робота оперативних спецслужб.

Додамо, з урахуванням всіх пакетів підтримки Україна залучила близько 500 млн євро для розмінування земель і деокупованих територій. Джерелом частини коштів стали українські союзники. 100 млн євро надала Швейцарія, близько 20 млн євро - Норвегія, 12,5 млн євро - Швеція, 5 млн євро - Хорватія, 2 млн євро - Австрія, по 1,5 млн євро надали Іспанія та Словенія.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про готовність надання Україні допомоги у розмірі до 7 мільярдів доларів США.