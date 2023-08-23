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Японія готова надати Україні допомогу на суму до 7 мільярдів доларів - Кісіда
Під час свого виступу на третьому саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбувся в Києві в онлайн-форматі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про готовність надання Україні допомоги у розмірі до 7 мільярдів доларів США.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що Японія буде продовжувати надавати різноманітну допомогу Україні, залежно від її потреб.
Крім цього, прем'єр-міністр Японії підкреслив, що їхня країна використовуватиме свій досвід у галузі відновлення після воєнних подій та природних катастроф для надання допомоги Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Фуміо Кісіда також повторив про постійну підтримку Японією суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим, і заявив, що Японія буде продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема країнами G7, та підтримувати санкції проти Росії, надаючи сталу підтримку Україні.
"Я відвідував Київ і Бучу в березні поточного року і став свідком трагедії на власні очі. Це підтвердило мою переконаність, що агресія Росії проти України є надзвичайним актом, що порушує основи міжнародного порядку", - сказав він.
Кісіда наголосив, що Японія стоїть на боці українського народу з метою забезпечення миру та відновлення спокійного життя на "прекрасній українській землі".
Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Японії систему для виявлення безпілотних літальних апаратів у рамках допомоги проти військової агресії Росії.
Нагадаємо, напередодні уряд Японії надав понад 170 млн доларів для відновлення України.