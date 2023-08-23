Японія готова надати Україні допомогу на суму до 7 мільярдів доларів - Кісіда

Під час свого виступу на третьому саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбувся в Києві в онлайн-форматі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про готовність надання Україні допомоги у розмірі до 7 мільярдів доларів США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Японія буде продовжувати надавати різноманітну допомогу Україні, залежно від її потреб.

Крім цього, прем'єр-міністр Японії підкреслив, що їхня країна використовуватиме свій досвід у галузі відновлення після воєнних подій та природних катастроф для надання допомоги Україні.

Фуміо Кісіда також повторив про постійну підтримку Японією суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим, і заявив, що Японія буде продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема країнами G7, та підтримувати санкції проти Росії, надаючи сталу підтримку Україні.

"Я відвідував Київ і Бучу в березні поточного року і став свідком трагедії на власні очі. Це підтвердило мою переконаність, що агресія Росії проти України є надзвичайним актом, що порушує основи міжнародного порядку", - сказав він.

Кісіда наголосив, що Японія стоїть на боці українського народу з метою забезпечення миру та відновлення спокійного життя на "прекрасній українській землі".

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Японії систему для виявлення безпілотних літальних апаратів у рамках допомоги проти військової агресії Росії.

Нагадаємо, напередодні уряд Японії надав понад 170 млн доларів для відновлення України.