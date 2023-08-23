Япония готова предоставить Украине помощь на сумму до 7 миллиардов долларов - Кисида

Во время своего выступления на состоявшемся в Киеве в онлайн-формате третьем саммите Международной Крымской платформы премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о готовности оказания Украине помощи в размере до 7 миллиардов долларов США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что Япония будет продолжать оказывать разнообразную помощь Украине в зависимости от ее потребностей.

Кроме того, премьер-министр Японии подчеркнул, что их страна будет использовать свой опыт в области восстановления после военных событий и природных катастроф для оказания помощи Украине.

Фумио Кисида также повторил о постоянной поддержке Японией суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, и заявил, что Япония будет продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, в частности, странами G7, и поддерживать санкции против России, оказывая постоянную поддержку Украине.

"Я посещал Киев и Бучу в марте текущего года и стал свидетелем трагедии своими глазами. Это подтвердило мою убежденность, что агрессия России против Украины является чрезвычайным актом, нарушающим основы международного порядка", - сказал он.

Кисида подчеркнул, что Япония стоит на стороне украинского народа с целью обеспечения мира и восстановления спокойной жизни на "прекрасной украинской земле".

Ранее сообщалось, что Украина получит от Японии систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов в рамках помощи против военной агрессии России.

Напомним, накануне правительство Японии предоставило более 170 млн долларов для восстановления Украины.