Япония выделит $30 млн на нелетальное вооружение для Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его правительство решило выделить для Украины 30 млн долларов на поставки нелетального вооружения. Помощь поступит через трастовый фонд НАТО.

Об этом Кисида сообщил 21 марта, во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, передает "Суспільне".

Вместе с финансированием нелетального вооружения для Киева Япония также выделила 470 млн долларов для энергетического сектора и других отраслей Украины.

"В то же время Япония предоставляет широкий спектр другой помощи на нужды Украины, таких как разминирование, поддержка в сфере телерадиовещания, образование и укрепление государственного управления и защита культурного наследия. Мы продолжим поддерживать Украину так, как может это только Япония", — сказал Кисида.

Зеленский и премьер-министр Японии подробно обсудили неотложные потребности Украины и договорились продолжать диалог по расширению безопасного взаимодействия, а также усиливать санкционное давление на РФ.

В Офисе Зеленского уточнили, что по итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление об особом глобальном партнерстве между двумя странами.

"Этот документ отражает и наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать", – отметил президент Украины.

Кроме того, как сообщалось ранее, Зеленский принял приглашение главы японского правительства поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7, запланированном на май в Хиросиме.

Напомним, что премьер-министр Японии 21 марта прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Накануне правительство Японии предоставило более 170 млн долларов для восстановления Украины.