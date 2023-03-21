Зеленский примет участие в майском саммите G7: в каком формате

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение поучаствовать в саммите стран "Группы семи", который запланирован на май. Об этом глава государства сообщил 21 марта на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисиды, передает "Интерфакс".

"Я принял приглашение премьер-министра (Японии – Delo.ua) и приму участие в саммите в онлайн-формате", – сказал он.

Напомним, что премьер-министр Японии 21 марта прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Накануне правительство Японии предоставило более 170 млн долларов для восстановления Украины.

В 2023 году Япония председательствует в "Группе семи", соответственно саммит пройдет в японском городе Хиросиме.

Зеленский в режиме онлайн уже участвовал в предыдущих саммитах G7. Страны "Группы семи" каждый раз подтверждают свою твердую поддержку Украины и усиливают давление на Россию.

В то же время, накануне страны G7 отложили пересмотр предельной цены на российскую нефть. Известно, что государства хотят сохранить верхний предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель