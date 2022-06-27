Призвал ввести больше санкций против РФ и попросил ПВО: Зеленский выступил на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 июня, обратился к лидерам саммита "Большой семерки". В ходе выступления глава государства призвал предоставить Украине системы противовоздушной обороны и ввести дополнительные санкции в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

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Кроме того, Зеленский снова обратил внимание мировых лидеров на необходимость предоставить Украине гарантии безопасности.

Зеленский также попросил помощи в экспорте зерна из Украины и в восстановлении городов и сел, пострадавших от российской военной агрессии.

По информации других СМИ, Зеленский в ходе выступления на саммите G7 в Баварских Альпах заявил, что хочет положить конец войне в Украине до начала зимы 2022 года.

"В режиме видеоконференции обратился к саммиту лидеров G7 в замке Эльмау. Украина ощущает поддержку государств "Большой семерки". Спасибо за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", - прокомментировал свое выступление сам Зеленский Facebook.

Ожидается, что после завершения саммита "Большая семерка" объявит о запрете импорта российского золота, основного экспорта, который приносит Российской Федерации десятки миллиардов долларов.

Кроме того, на саммите G7 лидеры планируют согласовать запрет на импорт российского золота в связи с войной России против Украины. Экспорт российского золота больше не будет допущен в Великобританию, Канаду, США и Японию.