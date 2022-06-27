США закупят системы противоракетной обороны средней и большой дальности для Украины — CNN

Вашингтон до 3 июля намерен объявить о новой военной помощи Украине. В частности, США собираются закупить системы противоракетной обороны средней и большой дальности и передать их Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

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Также в ответ на запрос Украины Белый дом объявит о другой военной помощи, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Отмечается, что украинские официальные лица запросили систему противоракетной обороны NASAMS, однако будет ли она в новом пакете военной помощи, достоверно еще неизвестно.

Накануне, США выделят дополнительную военную помощь Украине на 450 миллионов долларов. Кроме всего прочего, новый пакет будет включать дополнительные системы залпового огня HIMARS.

HIMARS из предыдущего пакета военной помощи от США уже применяются ВСУ на передовой против оккупантов. Следует отметить, что HIMARS предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами, а дальность достигает 70 километров.

Ранее замминистра обороны по политическим вопросам США Колин Каль заявлял, что США направят в Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО), потому что украинские официальные лица заявляют, что это необходимо для отражения наступления ВС РФ в восточной части Украины.