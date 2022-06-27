США закуплять системи протиракетної оборони середньої та великої дальності для України — CNN

Вашингтон до 3 липня має намір оголосити про нову військову допомогу Україні. Зокрема, США збираються закупити системи протиракетної оборони середньої та великої дальності та передати їх Києву. Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

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Також у відповідь на запит України Білий дім оголосить про іншу військову допомогу, включаючи додаткові артилерійські боєприпаси та контрбатарейні радари.

Зазначається, що українські офіційні особи запросили систему протиракетної оборони NASAMS, проте чи буде вона у новому пакеті військової допомоги, достовірно ще невідомо.

Напередодні США виділять додаткову військову допомогу Україні на 450 мільйонів доларів. Крім того, новий пакет буде включати додаткові системи залпового вогню HIMARS.

HIMARS із попереднього пакету військової допомоги від США вже застосовуються ЗСУ на передовий проти окупантів. Слід зазначити, що HIMARS призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами, а дальність сягає 70 кілометрів.

Раніше заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Каль заявляв, що США направлять до України додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), тому що українські офіційні особи заявляють, що це необхідно для відображення настання ЗС РФ у східній частині України.