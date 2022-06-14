США передадут Украине больше РСЗО, чем обещали ранее, — Пентагон

Соединенные Штаты Америки направят в Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО), потому что украинские официальные лица заявляют, что это необходимо для отражения наступления ВС РФ в восточной части Украины.

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Об этом заявил замминистра обороны по политическим вопросам США Колин Каль, передает издание The Washington Post.

"Мы собираемся предоставить украинцам то, что им нужно для преследования целей на территории Украины. Отправленное оружие — это только первоначальный транш", — сказал Каль.

Отметим, что ранее он и другие официальные лица США заявляли, что США могут отправить Украине дополнительные HIMARS после того, как украинские войска продемонстрируют, что они могут эффективно их использовать.

Тем временем заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженным силам Украины не хватает вооружения для успешного противостояния оккупантам. Выяснилось, что ВСУ получили от Запада лишь 10% оружия от запрашиваемого украинской стороной объема.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну. По его словам, для паритета в тяжелом оружии Украине необходимо: