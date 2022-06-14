США передадуть Україні більше РСЗВ, ніж обіцяли раніше, - Пентагон

Сполучені Штати Америки надішлють в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), тому що українські офіційні особи заявляють, що це необхідно, щоб ВСУ могли відбити наступ ЗС РФ у східній частині України.

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Про це заявив заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Каль, повідомляє видання The Washington Post.

"Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібне для досягнення цілей на території України. Відправлена зброя - це лише початковий транш", - сказав Каль.

Зазначимо, що раніше він та інші офіційні особи США заявляли, що США можуть надіслати Україні додаткові HIMARS після того, як українські війська продемонструють, що вони можуть ефективно використати їх.

Тим часом, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройним силам України не вистачає озброєння для успішного протистояння окупантам. З'ясувалося, що ЗСУ отримали від Заходу лише 10% зброї від обсягу, що запитується українською стороною.

У свою чергу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав обсяг озброєнь, який потрібний Україні від Заходу, аби закінчити війну. За його словами, для паритету у важкій зброї Україні необхідно: