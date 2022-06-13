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Зеленський озвучив необхідний обсяг озброєнь, щоб закінчити війну в Україні
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав обсяг озброєнь, який потрібний Україні від Заходу, аби закінчити війну.
Про це він написав у Twitter.
"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", - зазначив Подоляк.
За його словами, для паритету у тяжкій зброї Україні необхідно:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- 1000 гаубиць 155-мм;
- 300 РСЗВ;
- 500 танків;
- 2000 одиниць бронетехніки;
- 1000 дронів.
Подоляк також нагадав, що 15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони і на Банковій очікують рішення щодо постачання Україні важкого озброєння.
Зазначимо, що Україні терміново потрібні поставки зброї від західних партнерів. Зараз у армії РФ в 10-15 разів більше артилерії, ніж у ЗСУ.
Раніше Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.
Україна зможе отримати сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 від Німеччини приблизно 22 червня, а 15 зенітних самохідних установок Gepard – у липні та серпні.
Також у Пентагоні офіційно підтвердили постачання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів.
Також Великобританія передасть Україні РСЗВ M270 та снаряди до них як подарунок.