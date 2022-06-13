Зеленський озвучив необхідний обсяг озброєнь, щоб закінчити війну в Україні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав обсяг озброєнь, який потрібний Україні від Заходу, аби закінчити війну.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він написав у Twitter.

"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", - зазначив Подоляк.

За його словами, для паритету у тяжкій зброї Україні необхідно:

1000 гаубиць 155-мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Подоляк також нагадав, що 15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони і на Банковій очікують рішення щодо постачання Україні важкого озброєння.

Зазначимо, що Україні терміново потрібні поставки зброї від західних партнерів. Зараз у армії РФ в 10-15 разів більше артилерії, ніж у ЗСУ.

Раніше Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.

Україна зможе отримати сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 від Німеччини приблизно 22 червня, а 15 зенітних самохідних установок Gepard – у липні та серпні.

Також у Пентагоні офіційно підтвердили постачання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів.

Також Великобританія передасть Україні РСЗВ M270 та снаряди до них як подарунок.